Philips Airfryer'ımdaki yiyecekleri neden sallamam gerekiyor?

Aşağıdaki bilgiler yalnızca HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 ve NA352 modelleri için geçerlidir.



Varsayılan ön ayarlar, otomatik pişirme programları veya akıllı şef programları (airfryer modelinize bağlı olarak) ile yemek pişirirken, bazı airfryer modelleri, yiyeceği sallamanız gerektiğinde sizi bir bip sesiyle bilgilendirir. Bu özellikle ilgili daha fazla bilgiyi www.philips.com/support adresinden de görüntüleyebileceğiniz ve indirebileceğiniz Kullanım Kılavuzunuzda bulabilirsiniz. Airfryer'ınızın model numarasını cihazınızın alt kısmındaki etikette bulabilirsiniz.





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