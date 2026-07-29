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Philips Destek

Philips Airfryer'ımdaki yiyecekleri neden sallamam gerekiyor?

Philips Airfryer'ınızın sepetindeki yiyeceği sallamak, birden fazla katman halinde yerleştirildiğinde etrafında hava sirkülasyonu olmasını sağlar. Bu şekilde, daha eşit bir pişirme sonucuna ulaşmak için malzemelerin rengini ve pişme sürecini de kontrol edebilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA322/00 , NA555/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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