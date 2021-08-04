Philips Airfryer'ınız, havanın yiyeceklerinizin etrafında dolaşmasını sağlayan Hızlı Hava teknolojisini kullanır. Yiyecekleri sallayarak havanın tüm yiyecek yüzeylerine ulaştığından emin olun.
Philips Airfryer'ımdaki yiyecekleri neden sallamam gerekiyor?
Birkaç noktayı göz önünde bulundurun:
Sepetin içinde bir kattan daha fazla malzeme varsa veya pek çok malzeme (örneğin kızartmalar, atıştırmalıklar) birbiriyle temas ediyorsa işlemin yarısındayken sepetin sallanması düzgün bir sonuç için gereklidir
Sallama işlemi bu tür yiyeceklere zarar vereceğinden hassas yiyecekler bir kattan daha fazla dizilerek pişirilmemelidir. Sepeti sallamazsanız sıcak hava yiyeceklerin birbiriyle temas ettiği noktalara ulaşamaz.
Sepetteki yiyecekler pişecektir, ancak bazı kısımları çıtır çıtır olmayacaktır. Sepeti salladığınız zaman, yiyeceklerinizin her tarafı daha eşit renklere sahip ve daha çıtır çıtır olacaktır. Sepeti salladığınız zaman, yiyeceklerin rengini de kontrol edebilirsiniz. Malzemeleri sallamak için sepeti sapından tutarak cihazdan çekin ve sallayın.
Malzemeleri sallamak için:
Tepsiyi sapından tutarak cihazdan çekin ve sallayın. Sepeti sallarken kızartmaların iyice karıştığından emin olun. Alt kısımdaki yiyecekler üste, üst kısımdaki yiyecekler alta gelmelidir. Böylelikle düzgün sonuçlar elde edersiniz. Karıştırma sırasında sepet ayırma düğmesine basmayın.
Not: Küçük malzemeleri yalnızca bir kez sallamanız gerekir. Daha sık sallamak, elde edilen sonuç üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz.