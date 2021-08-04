Sepetin içinde bir kattan daha fazla malzeme varsa veya pek çok malzeme (örneğin kızartmalar, atıştırmalıklar) birbiriyle temas ediyorsa işlemin yarısındayken sepetin sallanması düzgün bir sonuç için gereklidir

Sallama işlemi bu tür yiyeceklere zarar vereceğinden hassas yiyecekler bir kattan daha fazla dizilerek pişirilmemelidir. Sepeti sallamazsanız sıcak hava yiyeceklerin birbiriyle temas ettiği noktalara ulaşamaz.