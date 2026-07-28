Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Model ve seri numarasını Philips Airfryer'ınızın altındaki etiketlerde bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve örnek için aşağıdaki makalemizi okuyun. Not: Cihazı ters çevirirken sepetin ve/veya tepsinin düşmediğinden emin olun.
Model numarası (veya tip numarası), tip plakası etiketinin sol üst köşesinde bulunur ve HD9xxx (veya Brezilya'daki ürünler için RI9xxx) ile başlar. Airfryer'ınıza özgü bilgileri bulmak için www.philips.com adresindeki model numarasını, HomeID uygulamasını kullanmanız veya daha fazla yardım için www.philips.com/contact adresinden bizimle iletişime geçmeniz gerekir.
Airfryer'ınızın seri numarası üretim tarihiyle ilgili bilgiler içerir ve daha fazla yardım için bizimle iletişime geçmeniz gerektiğinde çok önemlidir.
Seri numarası iki farklı şekilde görüntülenir:
1. Dört haneli bir sayı olarak temsil edilebilir. Üretim yılı ve haftası (yyhh), plaka etiketi üzerine basılır veya damgalanır, ör. resim A'daki 2041
2. Airfryer'ın alt kısmında barkod etiketi varsa barkodun altına basılmış kod seri numarasıdır. Sayı ve karakterlerin bir kombinasyonudur, ör. resim B'deki 7C1A221213420052:
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NA120/00 , NA322/00 , NA555/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›