Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?

Airfryer'ınızın seri numarası üretim tarihiyle ilgili bilgiler içerir ve daha fazla yardım için bizimle iletişime geçmeniz gerektiğinde çok önemlidir.



Seri numarası iki farklı şekilde görüntülenir:



1. Dört haneli bir sayı olarak temsil edilebilir. Üretim yılı ve haftası (yyhh), plaka etiketi üzerine basılır veya damgalanır, ör. resim A'daki 2041



2. Airfryer'ın alt kısmında barkod etiketi varsa barkodun altına basılmış kod seri numarasıdır. Sayı ve karakterlerin bir kombinasyonudur, ör. resim B'deki 7C1A221213420052: