Philips Airfryer'ımda ne tür yemekler pişirebilirim?

Philips Airfryer ile kızartma, kavurma, ızgara, pişirme, tost ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Maksimum rahatlık için dondurulmuş yiyecekleri pişirebilir ve hazırladığınız yiyecekleri yeniden ısıtabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bilgilere göz atın:



Et ve balık yemekleri: Tavuk, kırmızı et ve balığın yanı sıra genellikle kızartılarak, ızgara yapılarak veya kavrularak hazırlanan başka pek çok yemeğin tadı Philips Airfryer'ınızda yapıldığında lezzetli olur. Ayrıca, pane harcına bulanmış yiyecekler de pane harcına bir miktar yağ eklenerek Philips Airfryer'ınızda hazırlanabilir.



Sebzeler: Izgara yapılabilen tüm sebzeler (kabak, mısır ya da biber gibi) Philips Airfryer'ınızda hazırlanabilir.



Dondurulmuş yiyecekler: Dondurulmuş atıştırmalıklar Philips Airfryer'ınızda olduğu gibi hazırlanabilir. Cihazda hazırlamadan önce dondurulmuş yiyeceklerin buzlarının çözdürülmesine gerek yoktur. Dondurulmuş yiyecekler biraz daha uzun bir hazırlama süresi gerektirir ancak bu durum elde edilen sonucu etkilemez. Sıcaklık kontrolü, her bir yiyecek için en uygun ayarı seçebilmenizi sağlar.



Pişirilmiş atıştırmalıklar: Philips Airfryer'ınızda ekmeğin veya ev yapımı pizzanın yanı sıra kekler, tartlar ve muffin'ler hazırlayabilirsiniz.



Lütfen unutmayın:

Lazanya gibi güveç yemekleri, airfryer sepetine uyan bir pişirme kabı kullanıldığında pişirilebilir. Bir önceki günden kalan pizza dilimleri veya ekmek ruloları gibi

artan yiyecekler mükemmel şekilde yeniden ısıtılabilir ve tekrar çıtır çıtır olur.