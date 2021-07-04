Philips Airfryer'da kızartmalar, patates, atıştırmalıklar, kırmızı et veya beyaz et gibi çok çeşitli leziz yemekler hazırlayabilirsiniz. Daha fazlası için aşağıdaki bilgileri inceleyin:

Et ve balık yemekleri: Tavuk, kırmızı et ve balığın yanı sıra genellikle kızartılarak, ızgara yapılarak veya kavrularak hazırlanan başka pek çok yemeğin tadı Philips Airfryer'ınızda yapıldığında lezzetli olur. Ayrıca, pane harcına bulanmış yiyecekler de pane harcına bir miktar yağ eklenerek Philips Airfryer'ınızda hazırlanabilir.

Sebzeler: Izgara yapılabilen tüm sebzeler (kabak, mısır ya da biber gibi) Philips Airfryer'ınızda hazırlanabilir.

Dondurulmuş gıdalar: Dondurulmuş atıştırmalıklar Philips Airfryer'ınızda olduğu gibi hazırlanabilir. Cihazda hazırlamadan önce dondurulmuş yiyeceklerin buzlarının çözdürülmesine gerek yoktur. Dondurulmuş yiyecekler biraz daha uzun bir hazırlama süresi gerektirir ancak bu durum elde edilen sonucu etkilemez. Sıcaklık kontrolü, her bir yiyecek için en uygun ayarı seçebilmenizi sağlar.