Sıcak havayla pişirme esnasında hamur kabaracağından, fırın tepsisini ya da pişirme kabını yarısından fazla doldurmayın. Tepsiye ya da pişirme kabına çok fazla hamur koyarsanız kabaran hamur yanan üniteye değebilir ve hamurun üst kısmı yanabilir. Tepsideki hava akımını keseceği ve yemeğin sadece üstünün ısınmasına yol açacağı için pişirme kabını kesinlikle doğrudan tepsinin üzerine koymayın. Pişirme kabını her zaman sepetin içine koyun.

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