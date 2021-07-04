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    Philips Airfryer'ımda yiyecekleri en iyi şekilde nasıl pişirebilirim?

    Philips Airfryer'ınızda yiyecekleri en iyi şekilde nasıl hazırlayabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız size yardımcı olabiliriz. Aşağıdaki ipuçlarını ve püf noktalarını uygulamanız yeterli.

    Doğru hazırlama süresini ayarlayın

    Yaygın kullanılan bazı malzemelerin ortalama hazırlanma sürelerini, Philips Airfryer destek sayfasından indirebileceğiniz kullanıcı kılavuzunda bulunan yiyecek tablosunda bulabilirsiniz.

    Belirtilen ayarlar yalnızca örnek niteliğindedir. Bu ayarlar, malzemelerin türüne, boyutuna ve şekline göre değiştirilebilir:

    • Daha küçük ve az miktardaki malzemelerin hazırlanma süreleri biraz daha kısa olacaktır
    • Daha büyük ve fazla miktardaki malzemelerin hazırlanma süreleri biraz daha uzun olacaktır
    • Ev yapımı hamur, önceden hazırlanmış hamura göre daha uzun bir hazırlama süresi gerektirir
    • Hazır bir yiyeceği pişirirken: Ambalajın üzerinde yazan fırın sıcaklığını kontrol edin, bu sıcaklığı 20 santigrat derece düşürün ve pişirme süresini yarıya düşürüp hazırlamaya başlayın. Çok hızlı bir şekilde kızarmaması için yiyeceği sürekli olarak kontrol edin.

    Büyük atıştırmalıklar, et veya hassas yiyecekler hazırlama

    Philips Airfryer'ınızda büyük atıştırmalıklar, et veya hassas yiyecekler hazırlarken bunları sepetin altına bir sıra halinde yerleştirin. Sıcak havanın yiyeceklerin arasında dolaşabilmesini sağlamak için sepetin alt kısmının tamamen kapalı olmadığından emin olun.

    Kek, kiş, kurabiye ya da ekmek pişirme

    Sıcak havayla pişirme esnasında hamur kabaracağından, fırın tepsisini ya da pişirme kabını yarısından fazla doldurmayın. Tepsiye ya da pişirme kabına çok fazla hamur koyarsanız kabaran hamur yanan üniteye değebilir ve hamurun üst kısmı yanabilir. Tepsideki hava akımını keseceği ve yemeğin sadece üstünün ısınmasına yol açacağı için pişirme kabını kesinlikle doğrudan tepsinin üzerine koymayın. Pişirme kabını her zaman sepetin içine koyun.

    İpucu: Airfryer'da hazırlayabileceğiniz tarifler için daha fazla bilgiyi ve ipucunu Airfryer Uygulaması'nda bulabilirsiniz.

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      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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