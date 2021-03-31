Kullanım sırasında Philips Lumea'nızdan garip bir koku geliyorsa bu sorunun olası nedenlerini ve sorunu kendi başınıza nasıl kolayca çözebileceğinizi aşağıda okuyabilirsiniz.
Philips Lumea uygulama sırasında yanık kokusu çıkarıyor
Cildinizdeki tüyleri almamış olabilirsiniz
Philips Lumea'nızı kullanmadan önce cildinizin tüysüz olması önemlidir. Uygulama yaptığınız bölgede hala tüy varsa bu tüyler yanabilir. Bu durum rahatsız edici olabilir, bir yanık kokusu ve hatta duman yayabilir.
Tüylerinizi tıraş, epilasyon veya ağda yaparak alabilirsiniz. Ağda yapmayı seçerseniz Lumea'yı kullanmadan önce en az 24 saat beklemenizi öneririz.
Cildiniz temiz olmayabilir
Philips Lumea'yı uygulamadan önce cildiniz doğru biçimde temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Cildinizdeki kalıntılar, Lumea'nın ışık atımından yanıp yanık kokusu üretebilir.
Philips Lumea'nız temiz olmayabilir
Philips Lumea'nızın camının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kirli cam, rahatsız edici koku veya yanık kokusu üretebilir.
Lumea'nızı temiz tutmanız, uygulamanın etkili olması açısından da çok önemlidir. Bu nedenle Lumea'nızı her kullanımdan sonra temizlediğinizden emin olun. Doğru temizleme talimatları için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
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