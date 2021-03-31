Philips Lumea'nızın camının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kirli cam, rahatsız edici koku veya yanık kokusu üretebilir.

Lumea'nızı temiz tutmanız, uygulamanın etkili olması açısından da çok önemlidir. Bu nedenle Lumea'nızı her kullanımdan sonra temizlediğinizden emin olun. Doğru temizleme talimatları için kullanıcı kılavuzuna başvurun.

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