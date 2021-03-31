Lumea, bikini bölgesinin tamamında (bikini çizgisi, venüs tepesi, dış dudaklar ve perine) kullanılabilecek kadar güvenli ve hassastır. Bikini bölgesindeki tüylerin tamamını almak veya bir kısmını bırakmak mı istiyorsunuz? Seçim size ait!

Daha fazla kızarabileceğinden ve daha hassas olabileceğinden, rahatsızlığı önlemek için uyluğunuzun iç ve arka kısmındaki tüyleri alırken daha düşük bir ayar kullanmanız önerilir.

IPL, bikini bölgesinin "iç kısımlarında" kullanım için uygun değildir. Bu nedenle, Lumea'yı iç dudaklarda, vajinada ve anüste kullanmaktan kaçının.