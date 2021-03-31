Lumea, kasık/bikini bölgesinde kullanılabilecek kadar güvenli ve hassastır. Kadın ve erkekler için kullanım önerilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Lumea'yı bikini/kasık bölgesinde kullanabilir miyim?
Kadınlar
Lumea, bikini bölgesinin tamamında (bikini çizgisi, venüs tepesi, dış dudaklar ve perine) kullanılabilecek kadar güvenli ve hassastır. Bikini bölgesindeki tüylerin tamamını almak veya bir kısmını bırakmak mı istiyorsunuz? Seçim size ait!
Daha fazla kızarabileceğinden ve daha hassas olabileceğinden, rahatsızlığı önlemek için uyluğunuzun iç ve arka kısmındaki tüyleri alırken daha düşük bir ayar kullanmanız önerilir.
IPL, bikini bölgesinin "iç kısımlarında" kullanım için uygun değildir. Bu nedenle, Lumea'yı iç dudaklarda, vajinada ve anüste kullanmaktan kaçının.
Erkekler
Erkekler Lumea'yı kasık bölgelerindeki tüyleri almak için güvenle kullanabilir. Bununla birlikte, Lumea genital bölgenin tamamında (kasık kemiği ile testisler) ve anüste kullanılamaz.