Philips Lumea su geçirmez değildir. Suyla temas, mekanizmaya zarar verebilir. Bu nedenle Philips Lumea'nızı duş alırken veya banyo yaparken kullanmayın. Ayrıca Philips Lumea'yı kullanmadan önce cildinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
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Article Published Date : 2021-06-20
Philips Lumea su geçirmez değildir. Suyla temas, mekanizmaya zarar verebilir. Bu nedenle Philips Lumea'nızı duş alırken veya banyo yaparken kullanmayın. Ayrıca Philips Lumea'yı kullanmadan önce cildinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.