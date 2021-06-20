Philips Lumea su geçirmez değildir. Suyla temas, mekanizmaya zarar verebilir. Bu nedenle Philips Lumea'nızı duş alırken veya banyo yaparken kullanmayın. Ayrıca Philips Lumea'yı kullanmadan önce cildinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.