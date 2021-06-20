Philips Lumea kullanımına ilişkin herhangi bir uyarı veya önlem var mı?
Philips Lumea herkes için tasarlanmamıştır. Bu cihazı kullanıp kullanamayacağınıza karar vermek için lütfen kullanıcı kılavuzunun "Kullanılmaması Gereken Durumlar" ve "Uyarılar" bölümlerindeki bilgileri okuyup dikkate alın.
Lütfen bu listenin kapsamlı olmadığını unutmayın. Philips Lumea'yı kullanıp kullanamayacağınızdan hala emin değilseniz lütfen doktorunuza danışın.
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
Kutuya bakın
Ürünün içine bakın
Ürüne bakın
Kılavuza bakın
Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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