Philips Lumea herkes için tasarlanmamıştır. Bu cihazı kullanıp kullanamayacağınıza karar vermek için lütfen kullanıcı kılavuzunun "Kullanılmaması Gereken Durumlar" ve "Uyarılar" bölümlerindeki bilgileri okuyup dikkate alın.

Lütfen bu listenin kapsamlı olmadığını unutmayın. Philips Lumea'yı kullanıp kullanamayacağınızdan hala emin değilseniz lütfen doktorunuza danışın.