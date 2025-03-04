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Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?

Temizleme işleminden sonra Philips Avent emziklerinizin ucunda su kalabilir. Su, bebeğiniz için zararsızdır ancak birkaç kolay adımda çıkarılabilir.

    1. Ellerinizi yıkayın.
    2. Emziği, emzik ucu yukarıda olacak şekilde tutun.
    3. Başparmağınız ve işaret parmağınız ile emzik ucunu sıkın ve suyu çıkarmak için hafifçe sallayın.
    4. Emziğin ucunda su damlaları kalabilir, bu durumda emziği kendi kendine kurumaya bırakabilirsiniz.

    İpucu: Daha iyi hijyen için emziklerinizi 4 haftada bir değiştirin.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF376/29 , SCF376/28 , SCF091/46 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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