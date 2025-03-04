Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Temizleme işleminden sonra Philips Avent emziklerinizin ucunda su kalabilir. Su, bebeğiniz için zararsızdır ancak birkaç kolay adımda çıkarılabilir.
İpucu: Daha iyi hijyen için emziklerinizi 4 haftada bir değiştirin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF376/29 , SCF376/28 , SCF091/46 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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