Philips Destek Philips Avent Emziğimin güvenliğini nasıl kontrol edebilirim?

Philips Avent Emziğinizi her kullanımdan önce elle kontrol edin. Philips Avent Emziğinizde güvenlik kontrolünün nasıl yapılacağıyla ilgili olarak bu talimat videosuna bakın. Philips Avent Soothie emzik için de aynı talimatlar geçerlidir.

Emziğinizin güvenliğini kontrol etme talimatları Güvenlik ve hijyen nedeniyle emziği 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirmenizi öneririz. Emzik, herhangi bir şekilde zarar görürse daha erken değiştirilmelidir. Philips Avent Emzik herhangi bir şekilde zarar görmüşse değiştirin. Kontrol talimatları: Her kullanımdan önce emziği kontrol edin Emziğin tüm parçalarını her yöne çekerek zayıflık belirtileri olup olmadığını kontrol edin Emziklerde çatlak olmadığından emin olun Rengi solmuş bir emziğin kullanılması güvenlidir, emzik iyi durumda olduğu sürece bebeğinize zarar vermez.