Philips Avent Emziğimin güvenliğini nasıl kontrol edebilirim?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips Avent Emziğinizi her kullanımdan önce elle kontrol edin. Philips Avent Emziğinizde güvenlik kontrolünün nasıl yapılacağıyla ilgili olarak bu talimat videosuna bakın. Philips Avent Soothie emzik için de aynı talimatlar geçerlidir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF075/07 , SCF075/08 , SCF075/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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