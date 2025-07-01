Philips Destek Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?

Güvenlik ve hijyen nedeniyle emziği 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirmenizi öneririz. Emzik, herhangi bir şekilde zarar görmüşse 4 haftadan önce değiştirilmelidir. Her kullanımdan önce emziği her yöne çekerek güvenli olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.