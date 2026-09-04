Philips Destek Philips Avent emzikler sağlıklı ağız gelişimi için güvenli midir?

Evet, tüm Philips Avent emzikler güvenlidir.



Emziklerimiz yumuşaktır ve küçük emzik ucu kolayca düzleşir. Bebeğin diline ve damağına uyum sağlar. Emziğin şekli; basıncı bebeğin çenesine, dişlerine ve diş etlerine eşit şekilde dağıtır.

Philips Avent emzikler, Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak onaylanmıştır.

Oral Health Foundation, üretici iddialarının klinik olarak doğrulanmış ve abartısız olduğundan emin olmak için tüketici ağız bakım ürünlerini inceler. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şekli, net bir şekilde konuşma becerisinin gelişimi için önemli olan doğru ağız kası hareketlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Emzik ucu, bebeğin ağzına anatomik olarak oturacak ve dil ile ağız arasındaki basıncı azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.