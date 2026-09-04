Philips Avent emzikler sağlıklı ağız gelişimi için güvenli midir?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Evet, tüm Philips Avent emzikler güvenlidir.
Emziklerimiz yumuşaktır ve küçük emzik ucu kolayca düzleşir. Bebeğin diline ve damağına uyum sağlar. Emziğin şekli; basıncı bebeğin çenesine, dişlerine ve diş etlerine eşit şekilde dağıtır.
Philips Avent emzikler, Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak onaylanmıştır.
Oral Health Foundation, üretici iddialarının klinik olarak doğrulanmış ve abartısız olduğundan emin olmak için tüketici ağız bakım ürünlerini inceler. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF376/29 , SCF376/28 , SCF091/46 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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