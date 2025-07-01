Philips Destek Philips Avent yaş kılavuzları önemli midir?

Evet, emzikler ve koruyucular boyut, sertlik ve şekil bakımından farklılık gösterir. Yaş kılavuzlarında, emziklerin ve koruyucuların boyutu ve sertliği dikkate alınır.



Emzik (koruyucusu dahil) bebeğin ağzına sıkışırsa panik yapmayın. Koruyucu yutulamaz ve bu tür bir durumda tehlike yaratmayacak şekilde tasarlanmıştır. Emziği mümkün olduğunca nazik ve dikkatli bir şekilde bebeğinizin ağzından çıkarın.