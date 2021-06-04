Kıl toplama bölmesi, düzeltici aparatınızın altındaki bölümdür ve tüm kıllar burada toplanır. Bu bölme dolduğunda burada daha fazla kıl toplanamaz. Bu da vakumun sisteminin çalışmadığı yanılgısına neden olabilir. Ancak kıl bölmesini temizlemeniz yeterlidir.

Kıl toplama bölmesini açın ve içinde toplanan kılları dökün. Bölmenin içinde kalan kılları temizlemek için bir pamuklu çubuk veya düzelticinizle birlikte verilen fırçayı kullanın.

Sakalınız çok uzun veya sıksa kıl bölmesi çok daha hızlı dolar. Böyle bir durumda vakumun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzeltme sırasında bölmeyi boşaltmanız gerekebilir.

Cihaza zarar verebileceğinden kıl bölmesini asla suyla temizlemeyin.