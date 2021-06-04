Sakal düzelticinizin vakum sistemi kesilmiş kılları içine çekmiyorsa bu sorunu çözmek için sorun giderme önerilerimizi deneyin.
Philips Sakal Düzelticimin vakum sistemi çalışmıyor
Kıl toplama bölmesi dolmuştur
Kıl toplama bölmesi, düzeltici aparatınızın altındaki bölümdür ve tüm kıllar burada toplanır. Bu bölme dolduğunda burada daha fazla kıl toplanamaz. Bu da vakumun sisteminin çalışmadığı yanılgısına neden olabilir. Ancak kıl bölmesini temizlemeniz yeterlidir.
Kıl toplama bölmesini açın ve içinde toplanan kılları dökün. Bölmenin içinde kalan kılları temizlemek için bir pamuklu çubuk veya düzelticinizle birlikte verilen fırçayı kullanın.
Sakalınız çok uzun veya sıksa kıl bölmesi çok daha hızlı dolar. Böyle bir durumda vakumun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzeltme sırasında bölmeyi boşaltmanız gerekebilir.
Cihaza zarar verebileceğinden kıl bölmesini asla suyla temizlemeyin.
Aparat kirlidir
Vakum ağzının kir veya kalan kıllar nedeniyle tıkanmaması için aparatın temiz olduğundan daima emin olun.
Havalandırma yuvaları engellenmiştir
Philips Sakal Düzelticinin gövdesinde bulunan havalandırma yuvaları havanın girip çıkmasını sağlar. Düzelticiyi kullanırken bu yuvaların örtülmediğinden veya engellenmediğinden emin olun. Aksi halde düzelticinin vakumlama işlevi etkilenebilir.
Düzeltici doğru şekilde kullanılmamıştır
Sakal düzelticiyi kıllarınızın uzama yönünün tersine doğru hareket ettirdiğinizden emin olun. Daima yumuşak ve hassas hareketler yapın. Bu sayede düzelticiniz her geçişte kesilen kılları etkili bir şekilde içine çeker.
Yukarıdaki önerileri denediğiniz halde düzelticinizin vakumlama işlevinden memnun değilseniz lütfen bizimle iletişime geçin.