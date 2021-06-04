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    BT7512/15 Beardtrimmer series 7000 Vakumlu Sakal Düzeltici
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    Beardtrimmer series 7000 Vakumlu Sakal Düzeltici

    BT7512/15

    Philips Sakal Düzelticimin vakum sistemi çalışmıyor

    Sakal düzelticinizin vakum sistemi kesilmiş kılları içine çekmiyorsa bu sorunu çözmek için sorun giderme önerilerimizi deneyin.

    Kıl toplama bölmesi dolmuştur

    Kıl toplama bölmesi, düzeltici aparatınızın altındaki bölümdür ve tüm kıllar burada toplanır. Bu bölme dolduğunda burada daha fazla kıl toplanamaz. Bu da vakumun sisteminin çalışmadığı yanılgısına neden olabilir. Ancak kıl bölmesini temizlemeniz yeterlidir.

    Kıl toplama bölmesini açın ve içinde toplanan kılları dökün. Bölmenin içinde kalan kılları temizlemek için bir pamuklu çubuk veya düzelticinizle birlikte verilen fırçayı kullanın.

    Sakalınız çok uzun veya sıksa kıl bölmesi çok daha hızlı dolar. Böyle bir durumda vakumun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzeltme sırasında bölmeyi boşaltmanız gerekebilir.

    Cihaza zarar verebileceğinden kıl bölmesini asla suyla temizlemeyin.

    Kıl bölmesini temizleme - Philips Sakal Düzeltici

    Aparat kirlidir

    Vakum ağzının kir veya kalan kıllar nedeniyle tıkanmaması için aparatın temiz olduğundan daima emin olun.

    Havalandırma yuvaları engellenmiştir

    Philips Sakal Düzelticinin gövdesinde bulunan havalandırma yuvaları havanın girip çıkmasını sağlar. Düzelticiyi kullanırken bu yuvaların örtülmediğinden veya engellenmediğinden emin olun. Aksi halde düzelticinin vakumlama işlevi etkilenebilir.

    Havalandırma yuvaları - Philips Sakal Düzeltici

    Düzeltici doğru şekilde kullanılmamıştır

    Sakal düzelticiyi kıllarınızın uzama yönünün tersine doğru hareket ettirdiğinizden emin olun. Daima yumuşak ve hassas hareketler yapın. Bu sayede düzelticiniz her geçişte kesilen kılları etkili bir şekilde içine çeker.

    Yukarıdaki önerileri denediğiniz halde düzelticinizin vakumlama işlevinden memnun değilseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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