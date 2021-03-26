OneBlade şarj edilmemiş

OneBlade'iniz düzgün şarj edilmemiş olabilir. OneBlade'inizi şarj etmek için aşağıdaki talimatları izleyin veya kullanım kılavuzuna başvurun.

Philips OneBlade için şarj etme talimatları

1. OneBlade'i kapatın.

2. OneBlade'inizin alt kısmında bulunan yuvaya şarj kablosunu takın ve şarj cihazını herhangi bir 120 V AC prize takın. OneBlade'inizi şarj etmek için orijinal Philips adaptör kullandığınızdan emin olun.