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    QP6530/15 OneBlade Pro Yüz
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    OneBlade Pro Yüz

    QP6530/15

    Philips OneBlade cihazım çalışmıyor

    Philips OneBlade'iniz çalışmıyorsa sorunu kendiniz çözmek için sorun giderme önerimizi deneyin.

    OneBlade prize takılı

    Philips OneBlade, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz çalışır. OneBlade'inizin elektrik prizine takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa prizden çıkarıp cihazı tekrar açın. Cihazınız çalışacaktır.
    Philips OneBlade'i kablolu olarak kullanma

    OneBlade şarj edilmemiş

    OneBlade'iniz düzgün şarj edilmemiş olabilir. OneBlade'inizi şarj etmek için aşağıdaki talimatları izleyin veya kullanım kılavuzuna başvurun.
    Philips OneBlade için şarj etme talimatları 
    1. OneBlade'i kapatın.
    2. OneBlade'inizin alt kısmında bulunan yuvaya şarj kablosunu takın ve şarj cihazını herhangi bir 120 V AC prize takın. OneBlade'inizi şarj etmek için orijinal Philips adaptör kullandığınızdan emin olun.
    Philips OneBlade'i şarj etme

    Bıçak tıkanmış veya hasarlı

    Bıçağın kıllarla tıkanıp tıkanmadığını veya herhangi bir aşınma belirtisi gösterip göstermediğini kontrol edin. Tıkanmışsa ılık suda temizleyin veya tüm kıl ve kir temizlenene dek suda bekletin. Zarar verebileceği için bıçağın lavabo gibi sert zeminlere değmemesine dikkat edin. 
    Bıçak hasar görmüşse hemen değiştirin. Yeni Philips OneBlade bıçak satın almak için     çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin
    Philips OneBlade'i temizleme

    Seyahat kilidi etkin

    Bazı OneBlade modellerinde" seyahat kilidi" bulunur. Bu özellik etkinse cihaz açılmaz. Kilidi devreden çıkarmak için açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
    OneBlade hala çalışmıyorsa lütfen daha fazla almak destek için bizimle iletişime geçin.
    Philips OneBlade'in seyahat kilidini devre dışı bırakma

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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