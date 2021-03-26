Philips OneBlade cihazım çalışmıyor
Philips OneBlade'iniz çalışmıyorsa sorunu kendiniz çözmek için sorun giderme önerimizi deneyin.
OneBlade prize takılı
Philips OneBlade, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz çalışır. OneBlade'inizin elektrik prizine takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa prizden çıkarıp cihazı tekrar açın. Cihazınız çalışacaktır.
OneBlade şarj edilmemiş
OneBlade'iniz düzgün şarj edilmemiş olabilir. OneBlade'inizi şarj etmek için aşağıdaki talimatları izleyin veya kullanım kılavuzuna başvurun.
Philips OneBlade için şarj etme talimatları
1. OneBlade'i kapatın.
2. OneBlade'inizin alt kısmında bulunan yuvaya şarj kablosunu takın ve şarj cihazını herhangi bir 120 V AC prize takın. OneBlade'inizi şarj etmek için orijinal Philips adaptör kullandığınızdan emin olun.
Philips OneBlade için şarj etme talimatları
1. OneBlade'i kapatın.
2. OneBlade'inizin alt kısmında bulunan yuvaya şarj kablosunu takın ve şarj cihazını herhangi bir 120 V AC prize takın. OneBlade'inizi şarj etmek için orijinal Philips adaptör kullandığınızdan emin olun.
Bıçak tıkanmış veya hasarlı
Bıçağın kıllarla tıkanıp tıkanmadığını veya herhangi bir aşınma belirtisi gösterip göstermediğini kontrol edin. Tıkanmışsa ılık suda temizleyin veya tüm kıl ve kir temizlenene dek suda bekletin. Zarar verebileceği için bıçağın lavabo gibi sert zeminlere değmemesine dikkat edin.
Bıçak hasar görmüşse hemen değiştirin. Yeni Philips OneBlade bıçak satın almak için çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin .
Bıçak hasar görmüşse hemen değiştirin. Yeni Philips OneBlade bıçak satın almak için çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin .
Seyahat kilidi etkin
Bazı OneBlade modellerinde" seyahat kilidi" bulunur. Bu özellik etkinse cihaz açılmaz. Kilidi devreden çıkarmak için açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
OneBlade hala çalışmıyorsa lütfen daha fazla almak destek için bizimle iletişime geçin.
OneBlade hala çalışmıyorsa lütfen daha fazla almak destek için bizimle iletişime geçin.