Bakım setini saç derinize veya cildinize çok sert şekilde bastırırsanız yanlışlıkla ayarları yüksek ya da düşük seviyeye değiştirebilirsiniz veya eşit olmayan basınç uygulayabilirsiniz. Bu da kesimin eşit olmamasına neden olabilir.

En iyi düzeltme deneyimi için bakım setinin cildinize tam olarak temas ettiğinden emin olun ve sürekli olarak nazikçe hareket ettirin.