Philips Bakım Setiniz sakalınızı veya saçınızı eşit şekilde kısaltmıyorsa bu sorunu çözmek için sorun giderme önerimizi deneyin.
Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor
Tarak doğru bir şekilde takılmamıştır
Bakım setinizle birlikte kullandığınız kesici ünitenin veya düzeltme tarağının gövdeye doğru şekilde takılması çok önemlidir. Aparatlar doğru şekilde yerleştirilmemişse bakım seti çalışmayabilir veya istenilen sonuçları sağlamayabilir.
Bakım setini çok sert bastırıyorsunuzdur
Bakım setini saç derinize veya cildinize çok sert şekilde bastırırsanız yanlışlıkla ayarları yüksek ya da düşük seviyeye değiştirebilirsiniz veya eşit olmayan basınç uygulayabilirsiniz. Bu da kesimin eşit olmamasına neden olabilir.
En iyi düzeltme deneyimi için bakım setinin cildinize tam olarak temas ettiğinden emin olun ve sürekli olarak nazikçe hareket ettirin.
Bakım setini tek yönde hareket ettiriyorsunuzdur
En iyi sonuçları elde etmek için saçınızı uzama yönünün tersine doğru düzelttiğinizden emin olun. Saçınızı düzeltirken saçlarınızın farklı yönlere doğru uzadığını aklınızda bulundurun. Bu nedenle, eşit uzunlukta düzeltmek için düzelticinizi farklı yönlerde hareket ettirmeyi (yukarı, aşağı ve yanlara) ve böylece saçınızın tamamına ulaşmayı deneyin.
Saçınızı ıslakken kesiyorsunuzdur
Cildinize yapışma ve cihazın bu kısımları atlama olasılığı daha fazla olduğundan ıslak saçlarda uygulama yapmak daha zordur. Bu nedenle, saçınızı tamamen kuruyken kesmenizi tavsiye ederiz.
Yanlış aparatı kullanıyorsunuzdur
Philips Bakım Seti, saçınızda ve sakalınızda kullanmanız için farklı aparatlarla birlikte gelebilir. Doğru aparatı doğru bölgede kullanmak çok önemlidir.
Yüz bölgesindeki kıllar genellikle saçlardan daha serttir. Bu nedenle, sakal aparatı yalnızca sakallarda kullanım için tasarlanmış ve test edilmiştir.
Sakal düzelticinin kesici ünitesi ve tarağı genellikle saç kesme makinesindekinden daha küçüktür. Bu sayede burnun alt kısmı gibi daha küçük alanlara daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Bu nedenle, eşit bir düzeltme için doğru aparatı kullandığınızdan emin olun.
Philips Bakım Setinizin sonuçlarından hala memnun değilseniz daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.