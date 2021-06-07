Philips Bakım Setinizden en iyi verimi almak ve rahatsızlık ile tahrişi önlemek için aşağıdaki ipuçlarımızı uygulayın.

Philips Bakım Setinizi kullanmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun.

Bakım setinizin her zaman cildinizle tamamen temas ettiğinden emin olun.

Bakım setinizi cildinize nazikçe bastırın ve yavaşça cildinizde gezdirin.

Uzun veya zor tıraş edilen tüyleri önceden düzeltin.

Kendinize alışma süresi tanıyın. Bakım işlemleri arasında cildinizin toparlanması için biraz ara verin.

Cildinizin tahriş olmasını önlemeye yönelik ipuçları için Philips Grooming uygulamasını şuradan indirin: Google Play ve App Store.