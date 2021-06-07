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    MG7736/15 Multigroom series 7000 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Multigroom series 7000 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut

    MG7736/15

    Philips Bakım Setimi kullandığımda cildim tahriş oldu

    Philips Bakım Setinizi kullandıktan sonra cildinizde rahatsızlık hissediyorsanız bunun birkaç nedeni olabilir. Bu sorunu kendiniz çözmek istiyorsanız aşağıdaki tavsiyemizi okuyun.

    Tıraş başlığı hasar görmüş olabilir

    Philips Bakım Setinizin tıraş folyosu zamanla aşınabilir.

    Her kullanımdan önce tıraş makinesinin başlığını inceleyin. Tıraş folyosu hasar görmüşse ya da yıpranmışsa hemen değiştirin. Yedek tıraş folyolarını çevrimiçi mağazamızda bulabilirsiniz.

    Bakım setinizin tıraş başlığını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzunuza başvurun.

    Philips Bakım Setinizin tıraş başlığını inceleme

    Cilt tahrişini önlemeye yönelik ipuçları

    Philips Bakım Setinizden en iyi verimi almak ve rahatsızlık ile tahrişi önlemek için aşağıdaki ipuçlarımızı uygulayın.

    • Philips Bakım Setinizi kullanmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun.

    • Bakım setinizin her zaman cildinizle tamamen temas ettiğinden emin olun.

    • Bakım setinizi cildinize nazikçe bastırın ve yavaşça cildinizde gezdirin.

    • Uzun veya zor tıraş edilen tüyleri önceden düzeltin.

    • Kendinize alışma süresi tanıyın. Bakım işlemleri arasında cildinizin toparlanması için biraz ara verin.

    Cildinizin tahriş olmasını önlemeye yönelik ipuçları için Philips Grooming uygulamasını şuradan indirin: Google Play ve App Store.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG7736/15 , BG5020/15 , MG7745/15 , BG1024/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , MG5716/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , MG3710/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG5740/15 , BG105/10 , QG410/15 , QG3337/15 , BG105/11 , QG3329/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QG3330/15 , QG3150/30 , QT4090/15 , QT4045/70 , QG3020/10 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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