Philips Bakım Setinizi kullandıktan sonra cildinizde rahatsızlık hissediyorsanız bunun birkaç nedeni olabilir. Bu sorunu kendiniz çözmek istiyorsanız aşağıdaki tavsiyemizi okuyun.
Philips Bakım Setimi kullandığımda cildim tahriş oldu
Tıraş başlığı hasar görmüş olabilir
Philips Bakım Setinizin tıraş folyosu zamanla aşınabilir.
Her kullanımdan önce tıraş makinesinin başlığını inceleyin. Tıraş folyosu hasar görmüşse ya da yıpranmışsa hemen değiştirin. Yedek tıraş folyolarını çevrimiçi mağazamızda bulabilirsiniz.
Bakım setinizin tıraş başlığını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen kullanım kılavuzunuza başvurun.
Cilt tahrişini önlemeye yönelik ipuçları
Philips Bakım Setinizden en iyi verimi almak ve rahatsızlık ile tahrişi önlemek için aşağıdaki ipuçlarımızı uygulayın.
Philips Bakım Setinizi kullanmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun.
Bakım setinizin her zaman cildinizle tamamen temas ettiğinden emin olun.
Bakım setinizi cildinize nazikçe bastırın ve yavaşça cildinizde gezdirin.
Uzun veya zor tıraş edilen tüyleri önceden düzeltin.
Kendinize alışma süresi tanıyın. Bakım işlemleri arasında cildinizin toparlanması için biraz ara verin.
Cildinizin tahriş olmasını önlemeye yönelik ipuçları için Philips Grooming uygulamasını şuradan indirin: Google Play ve App Store.