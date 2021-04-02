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    HC3525/15 Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

    HC3525/15

    Philips Bakım Setimdeki aparatları nasıl değiştiririm?

    Philips Bakım Setleri, Saç Kesme Makineleri ve Sakal Düzelticiler pek çok farklı aparatla birlikte gelebilir. Nasıl değiştirildiğini buradan öğrenin ve bu aparatları kullanın.

     

    Takıp çıkarılır kesici parça

    Kesici parça, Philips Bakım Setinizin ana ünitesidir. Kısa, keskin kenarları vardır ve hızlı ve temiz bir düzeltme için kullanılır.

    Kesme ünitesini bakım setinizin gövdesinden çıkarmak için bakım setinizin gövdesinde bir düğme olup olmadığını kontrol edin. Varsa üniteyi çıkarmak için düğmeye basın. 

    Bakım ünitesinde düğme yoksa parmağınızı kesme ünitesinin dişlerinin altına yerleştirin ve çıkarmak için yukarı doğru çekin. Tekrar takmak için öncelikle alt kısmını bakım setinin gövdesine yerleştirin ve ardından klik sesi duyuncaya kadar diş kısmını itin. Cihaza zarar verebileceğinden aparatı zorlamayın.

    Takmakta zorluk çekiyorsanız gövdenin içinde bir şey takılı olup olmadığını kontrol edin ve küçük bir fırça ya da pamuklu çubukla temizlemeyi deneyin.
    Philips Groomer click-on cutting unit

    Ayaklı kesme üniteleri

    Bazı kesme ünitelerinin yanında uzun ayaklar vardır. Bu tür aparatları çıkarmak için bunları her iki yanından tutun ve cihazdan çekerek çıkarın. Bunları tekrar takmak için klik sesi duyana kadar tekrar yuvalarına itin. 
    Philips Groomer cutting unit with legs

    Ayaklı taraklar

    Düzeltme tarakları, Philips Bakım Setinizin kesici ünitesinin üzerine eklenebilir. Bunlar, saç kesmek veya sakalınızı belirli bir uzunluğa getirmek için kullanılabilir.
     
    Bu tür tarakları çıkarmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken bunları bakım setinizin gövdesinden çekerek çıkarmaktır. Tarağı takmak için kesici parçanızın üstüne nazikçe kaydırın. Böylece ayaklar yandaki belirlenmiş yuvalara oturur.
    Philips Groomer combs with legs

    Philips Çocuklar için Saç Kesme Makinesi Tarakları

    Philips Çocuklar için Saç Kesme Makinelerinin düzeltme tarağı farklı bir şekilde değiştirilir. Tamamen çıkıncaya kadar tarağı bir taraftan geriye doğru itmeniz gerekir. 

    Bu tarağı takmak için istenilen saç uzunluğunun olduğu tarafın yukarı baktığından emin olun. Takma işlemine kesme makinesinin gövdesindeki tarağın bir tarafından başlayın. Ardından diğer tarafı da içeri doğru itin ve klik sesi duyana kadar bastırın. 
    Philips Kids' Hair Clippers combs

    Tıraş folyosu

    Bazı Philips Bakım Setleri vücudu rahatça tıraş etmek için kullanılabilir bir tıraş folyosu ile birlikte gelir. 

    Tıraş folyosunu çıkarmak için tıraş başlığından çekin. Orta kısmı çok keskin olabileceğinden tıraş folyosunu kenarlarından tuttuğunuzdan emin olun. Tıraş folyosunu tekrar takmak için klik sesi duyana kadar tekrar tıraş başlığına oturtun.
    Philips Groomer shaving foil

    Vücut bakım tarakları

    Philips Vücut Bakım Setleri, vücudunuzda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan özel bir tarak ile birlikte gelir. Tarağı çıkarmak için cihazın arka kısmını dikkatli bir şekilde çekerek çıkarın. Ardından tıraş ünitesinden çıkarın ya da yukarı itin.

    Bu tarağı takmak için tıraş folyosuna oturtun.

    Aparatların, kullandığınız düzeltici veya kesme makinesinin modeline göre farklılık gösterebileceğini unutmayın. Ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzunu her zaman kontrol edin veya bize ulaşın. 
    Philips Body Groomer combs

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HC3525/15 , HC5630/15 , HC3420/80 , HC5440/85 , MG7745/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , MG5716/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , MG3710/15 , MG7720/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT7204/80 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG7730/15 , MG5740/15 , QG3381/15 , BT5200/16 , BT405/15 , QG410/15 , QG3337/15 , BT1000/15 , MG1100/16 , QG3329/15 , QT4011/15 , HC3400/15 , HC5440/80 , HC3420/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QG3380/16 , QG3371/16 , QG3340/16 , QG3330/15 , QT4090/15 , QT4045/70 , QT4085/70 , QC5070/00 , QC5070/80 , QC5050/00 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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