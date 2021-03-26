OneBlade, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Bunun nedeni, Philips OneBlade'in hem ıslak hem kuru tıraşta kullanılabilmesidir. Elektriğe bağlıyken cihazı suda kullanmak oldukça tehlikeli olabilir. Herhangi bir riskten kaçınmak için cihaz, elektrik prizine bağlıyken çalışmaz.

Ayrıca OneBlade adaptörünün su geçirmez olmadığını unutmayın. Dolayısıyla OneBlade'inizi şarj ederken cihazı ve adaptörünü sudan veya ıslak yüzeylerden uzak tutun.