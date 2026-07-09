Philips Destek Philips OneBlade'i prize takılıyken kullanabilir miyim?

OneBlade, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bunun nedeni, OneBlade'inizin hem ıslak hem kuru tıraşta kullanılabilmesidir. OneBlade'inizi elektriğe bağlıyken suyun yakınında kullanmak çok tehlikeli olabilir. Herhangi bir riskten kaçınmak için cihaz, elektrik prizine bağlıyken çalışmaz.



OneBlade için Philips HQ87 adaptörün su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu unutmayın. Yani, cihaz su sıçramasına maruz kalabilir ancak cihaz uzun bir süre boyunca suyla doğrudan temas edemez. Dolayısıyla OneBlade'inizi şarj ederken cihazı ve adaptörünü sudan veya ıslak yüzeylerden uzak tutun.



Yalnızca kablosuz kullanılabilir OneBlade, güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Bunun nedeni, Philips OneBlade'in hem ıslak hem kuru tıraşta kullanılabilmesidir. Elektriğe bağlıyken cihazı suda kullanmak oldukça tehlikeli olabilir. Herhangi bir riskten kaçınmak için cihaz, elektrik prizine bağlıyken çalışmaz.



Ayrıca OneBlade adaptörünün su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla OneBlade'inizi şarj ederken cihazı ve adaptörünü sudan veya ıslak yüzeylerden uzak tutun. Ayrıca, OneBlade'iniz bir şarj bağlantı noktası kapağına sahipse sapı ıslatmadan önce lütfen kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.