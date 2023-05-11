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Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem için ne tür su kullanabilirim?

Philips AquaTrio Elektrikli Süpürge modeliniz için ılık/saf su veya zemin temizleyici kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki resme bakın ve makalemizdeki bilgileri okuyun.

aquatrio modelleri

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01 , XW9383/01 .

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