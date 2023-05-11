Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem için ne tür su kullanabilirim?

Philips AquaTrio 7000 Serisi Kablosuz Islak ve Kuru Süpürge; sıcak, ılık veya soğuk suyla aynı performansı gösterir. 50°C'ye kadar ılık su ve köpürmeyen sıvı zemin temizleyici kullanabilirsiniz.



Yalnızca saf su kullanmanız cihazınızın düzgün çalışmamasına neden olur. Saf su kullanmak istiyorsanız lütfen içine birkaç damla musluk suyu veya şeffaf (köpürmeyen) sıvı zemin temizleyici ilave edin. Elektrikli süpürgeniz, musluk suyuyla mükemmel şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.



İpuçları ve öneriler:

Temiz su haznesine ılık su ekleyin. Su haznesine 50°C'ye kadar ılık veya soğuk su doldurabilirsiniz (bkz. resim A).

Temiz su haznesine sıvı zemin temizleyici ekleme: Temiz su haznesine 15 ml Philips Zemin Temizleyici ekleyin (bkz. resim B). Temiz su haznesini MAX göstergesine kadar musluk suyuyla doldurun.



Suda seyreltilebilen ve az köpüren sıvı içeren orijinal Philips Zemin Temizleyicinin ( XV1792/01 ) kullanılması önerilir. Başka bir köpürmeyen zemin temizleyici kullanırken temiz su haznesine en fazla 15 ml temizleyici ekleyin (aşağıdaki resme bakın).

) kullanılması önerilir. Başka bir köpürmeyen zemin temizleyici kullanırken temiz su haznesine en fazla 15 ml temizleyici ekleyin (aşağıdaki resme bakın). Philips bu cihazı yalnızca XV1792 Philips Zemin Temizleyici ile test etmiştir. Diğer deterjanlar aşırı köpüklenmeye neden olabilir. Bu durum performansı düşürür ve cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Su haznesinin nasıl doldurulacağıyla ilgili adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin.