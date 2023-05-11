Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem için ne tür su kullanabilirim?
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürge modeliniz için ılık/saf su veya zemin temizleyici kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki resme bakın ve makalemizdeki bilgileri okuyun.
Philips AquaTrio 7000 Serisi Kablosuz Islak ve Kuru Süpürge; sıcak, ılık veya soğuk suyla aynı performansı gösterir. 50°C'ye kadar ılık su ve köpürmeyen sıvı zemin temizleyici kullanabilirsiniz.
Yalnızca saf su kullanmanız cihazınızın düzgün çalışmamasına neden olur. Saf su kullanmak istiyorsanız lütfen içine birkaç damla musluk suyu veya şeffaf (köpürmeyen) sıvı zemin temizleyici ilave edin. Elektrikli süpürgeniz, musluk suyuyla mükemmel şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
İpuçları ve öneriler:
Temiz su haznesine ılık su ekleyin. Su haznesine 50°C'ye kadar ılık veya soğuk su doldurabilirsiniz (bkz. resim A).
Temiz su haznesine sıvı zemin temizleyici ekleme:
Temiz su haznesine 15 ml Philips Zemin Temizleyici ekleyin (bkz. resim B).
Temiz su haznesini MAX göstergesine kadar musluk suyuyla doldurun.
Not:
Suda seyreltilebilen ve az köpüren sıvı içeren orijinal Philips Zemin Temizleyicinin (XV1792/01) kullanılması önerilir. Başka bir köpürmeyen zemin temizleyici kullanırken temiz su haznesine en fazla 15 ml temizleyici ekleyin (aşağıdaki resme bakın).
Philips bu cihazı yalnızca XV1792 Philips Zemin Temizleyici ile test etmiştir. Diğer deterjanlar aşırı köpüklenmeye neden olabilir. Bu durum performansı düşürür ve cihazın arızalanmasına neden olabilir.
Su haznesinin nasıl doldurulacağıyla ilgili adım adım talimatlar için aşağıdaki videomuzu izleyin.
Philips AquaTrio 9000 serisi Islak cihazınız için köpürmeyen bir sıvı zemin temizleyici ve 50°C'ye kadar ılık su kullanabilirsiniz. AquaTrio cihazınızın performansı sıcak, ılık veya soğuk suda eşit düzeyde iyi olacaktır.
Islak çubuk yalnızca damıtılmış suyla düzgün şekilde çalışamaz. Damıtılmış su kullanmak istiyorsanız her zaman içine birkaç damla musluk suyu veya şeffaf (köpürmeyen) sıvı zemin temizleyici ilave edin. Philips AquaTrio Kablosuz, musluk suyu ile mükemmel bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla ipucu ve püf nokta için lütfen okumaya devam edin.
Temiz su haznesine sıvı zemin temizleyicisi ekleme Önce temiz su haznesine 10 ml Philips Zemin Temizleyici ekleyin. Ardından temiz su haznesini MAX göstergesine kadar musluk suyuyla doldurun. Suda seyreltilebilen ve az köpüren sıvı içeren orijinal Philips Zemin Temizleyicinin (XV1792/01) kullanılması önerilir. Başka bir köpürmeyen zemin temizleyici kullanırken temiz su haznesine en fazla 10 ml temizleyici ekleyin (bkz. resim a)
Not: Philips bu cihazı yalnızca XV1792 Philips Zemin Temizleyici ile test etmiştir. Diğer deterjanlar aşırı köpüklenmeye neden olabilir. Bu durum performansı düşürür ve cihazın arızalanmasına neden olabilir.
Temiz su haznesine ılık su ekleme Su haznesine 50°C'ye kadar ılık su veya soğuk su koyabilirsiniz (bkz. resim b)
Philips AquaTrio Pro Elektrikli Süpürgenizde sıvı zemin temizleyici ve/veya ılık su kullanabilirsiniz. Cihazınız sadece saf su ile düzgün şekilde çalışmaz. Saf su kullanmak istiyorsanız her zaman içine birkaç damla musluk suyu veya şeffaf sıvı yüzey temizleyici ilave edin. Philips AquaTrio Pro, musluk suyu ile mükemmel bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. İpuçları ve püf noktaları için okumaya devam edin.
Temiz su haznesine sıvı zemin temizleyici ekleme Sıvı zemin temizleyici kullanmak istiyorsanız öncelikle temiz su haznesini suyla doldurun. Ardından ürünün üzerinde belirtildiği üzere 10 ml Philips Zemin Temizleyici ekleyin. Suda seyreltilebilen ve az köpüren sıvı içeren orijinal Philips Zemin Temizleyicinin (XV1792/01) kullanılması önerilir. Başka uygun bir sıvı zemin temizleyici kullanırken temiz su haznesine en fazla 5 ml temizleyici ekleyin.
Not: Cihazın zarar görmesini önlemek için seyreltilemeyen veya sert zemininize uygun olmayan cila, yağ, asetik asit (sirke), kireç çözücü veya zemin bakım ürünlerini temiz su haznesine koymayın. Lütfen sert zemininize uygun, az köpüren veya köpürmeyen bir zemin temizleyici kullanın.
Temiz su haznesine ılık su ekleme Su haznesine 50°C'ye kadar ılık su veya soğuk su koyabilirsiniz (resme bakın).
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgenizde sıvı zemin temizleyici ve/veya ılık su kullanabilirsiniz. Cihazın içindeki su ısıtılmadığından cihazın içinde kireç oluşmaz. Dolayısıyla saf su kullanılması gerekmez. Bununla birlikte, saf su kullanmanızda sakınca yoktur. İpuçları ve püf noktaları için okumaya devam edin.
Temiz su haznesine sıvı zemin temizleyici ekleme Sıvı zemin temizleyici kullanmak istiyorsanız öncelikle temiz su haznesini suyla doldurun. Ardından ürünün üzerinde belirtildiği üzere 10 ml Philips Zemin Temizleyici ekleyin. Suda seyreltilebilen ve az köpüren sıvı içeren orijinal Philips Zemin Temizleyicinin (XV1792/01) kullanılması önerilir. Başka uygun bir sıvı zemin temizleyici kullanırken temiz su haznesine en fazla 5 ml temizleyici ekleyin (resme bakın).
Not: Cihazın zarar görmesini önlemek için seyreltilemeyen veya sert zemininize uygun olmayan cila, yağ, asetik asit (sirke), kireç çözücü veya zemin bakım ürünlerini temiz su haznesine koymayın. Lütfen sert zemininize uygun, az köpüren veya köpürmeyen bir zemin temizleyici kullanın.
Temiz su haznesine ılık su ekleme Su haznesine 35°C'ye kadar ılık su veya soğuk su koyabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XW7110/01 , XW9383/01 .