Philips Elektrikli Süpürgenin başlığına, borusuna veya hortumuna sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli süpürgenizdeki hava akımı, bu kısımlara sıkışmış bir nesne tarafından kısmi olarak engellenebilir. Sıkışan bir nesne varsa süpürmeye devam etmeden önce bu nesneyi çıkarın.

Philips Elektrikli Süpürgenin başlığına, borusuna veya hortumuna sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli süpürgenizdeki hava akımı, bu kısımlara sıkışmış bir nesne tarafından kısmi olarak engellenebilir. Sıkışan bir nesne varsa süpürmeye devam etmeden önce bu nesneyi çıkarın.

Philips Elektrikli Süpürgenin başlığına, borusuna veya hortumuna sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli süpürgenizdeki hava akımı, bu kısımlara sıkışmış bir nesne tarafından kısmi olarak engellenebilir. Sıkışan bir nesne varsa süpürmeye devam etmeden önce bu nesneyi çıkarın.

Philips Elektrikli Süpürgenizin emiş gücü kaydırma çubuğu açıksa bu, cihazdan normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, alışılmadık sesi önlemek için kaydırma çubuğunu kapatabilirsiniz.

Philips Elektrikli Süpürgenizin emiş gücü kaydırma çubuğu açıksa bu, cihazdan normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, alışılmadık sesi önlemek için kaydırma çubuğunu kapatabilirsiniz.

Philips Elektrikli Süpürgenizin emiş gücü kaydırma çubuğu açıksa bu, cihazdan normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, alışılmadık sesi önlemek için kaydırma çubuğunu kapatabilirsiniz.

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