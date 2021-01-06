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    FC8202/01 Torbalı elektrikli süpürge
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8202/01

    Philips Elektrikli Süpürgem garip bir ses çıkarıyor

    Philips Elektrikli Süpürgeniz normal olmayan bir ses çıkarıyorsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.

    Hava akımı engelleniyordur

    Philips Elektrikli Süpürgenin başlığına, borusuna veya hortumuna sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol edin.
    Elektrikli süpürgenizdeki hava akımı, bu kısımlara sıkışmış bir nesne tarafından kısmi olarak engellenebilir. Sıkışan bir nesne varsa süpürmeye devam etmeden önce bu nesneyi çıkarın.

    Farklı bir aksesuar kullanılmıştır

    Genelde kullandığınız aksesuardan farklı bir aksesuar kullandığınızda Philips Elektrikli Süpürgenizin farklı bir ses çıkardığını fark edebilirsiniz.
    Aksesuarı kullanmayı bıraktığınızda elektrikli süpürgenin sesinin normale dönüp dönmediğini kontrol edin. Süpürgenin sesi normale dönerse çıkan sesle ilgili endişelenmeyin, bu durum normaldir.

    Emiş gücü kaydırma çubuğu açıktır

    Philips Elektrikli Süpürgenizin emiş gücü kaydırma çubuğu açıksa bu, cihazdan normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir.
    Böyle bir durumda, alışılmadık sesi önlemek için kaydırma çubuğunu kapatabilirsiniz.
     
    Philips Elektrikli Süpürge emiş gücü kaydırma çubuğu

    Filtreler tıkalıdır veya yanlış yerleştirilmiştir

    Philips Elektrikli Süpürgenizin motoru ya da egzoz filtresi tıkanmışsa bu, normal olmayan bir ses çıkmasına neden olabilir.
    Bu sorunu gidermek için elektrikli süpürgenizin filtrelerini temizleyin. Filtrelerin temizlenmesi hakkında özel talimatlar için kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz.

    Elektrikli süpürgenizin normal olmayan bir ses çıkarmasının bir diğer nedeni de filtrelerin yanlış takılmış olması olabilir. Böyle bir durumda filtreleri elektrikli süpürgenizin doğru yerlerine takın.

    Toz bölmesi doludur

    Philips Elektrikli Süpürgenizin toz haznesi doluysa cihaz normal olmayan bir ses çıkarabilir.
    Bu sorunu çözmek için toz haznesini temizleyin. Toz haznesinin temizlenmesi hakkında özel talimatlar için lütfen kullanım kılavuzunuza başvurun.

    Motor hasarlıdır

    Yukarıdaki durumlar size uymuyorsa Philips Elektrikli Süpürgenizin motoru hasar görmüş olabilir. Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: FC8202/01 , FC9067/01 , FC9066/01 , FC9064/01 , FC9062/03 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8608/05 , FC8608/04 , FC8608/03 , FC8608/02 , FC8608/01 , FC8607/01 , FC8606/03 , FC8606/02 , FC8606/01 , FC8604/01 , FC8601/04 , FC8601/03 , FC8601/02 , FC8600/01 , FC8254/01 , FC9330/09 , XC8043/01 , FC6724/01 , XB9125/07 , XB9185/07 , XB9155/07 , XB9145/07 , XC7043/01 , FC9750/07 , FC9751/07 , FC9926/07 , FC9925/07 , FC8781/07 , FC8785/07 , FC9929/07 , FC9931/07 , FC9928/07 , FC9934/07 , FC6823/01 , FC9331/07 , FC9332/07 , FC9932/07 , FC8955/09 , FC9532/09 , FC8670/01 , FC9323/07 , FC9912/61 , FC9924/07 , FC9923/07 , FC9919/07 , FC8371/09 , FC8085/61 , FC8770/91 , FC8632/02 , FC8458/91 , FC8478/91 , FC9712/01 , FC9911/01 , FC9912/01 , FC8721/09 , FC9724/09 , FC9721/09 , FC9521/09 , FC8727/09 , FC8726/09 , FC8475/01 , FC8654/01 , FC6162/02 , FC8632/01 , FC9238/01 , FC8657/01 , FC8633/01 , FC8470/01 , FC8631/01 , FC9182/01 , FC9194/01 , FC9192/01 , FC9190/01 , FC8769/01 , FC8950/01 , FC6140/01 , FC6161/04 , FC6161/03 , FC6148/01 , FC6142/01 , FC8450/01 , FC8760/01 , FC8455/01 , FC8454/61 , FC8452/61 , FC8452/01 , FC8450/61 , FC9170/07 , FC8147/01 , FC8148/01 , FC9195/01 , FC8454/01 , FC8766/01 , FC8761/01 , FC8732/01 , FC9062/01 , FC9071/01 , FC9205/01 , FC9225/01 , FC9302/02 , FC9310/01 , FC8136/01 , FC8280/01 , FC9081/01 , FC8230/01 , FC8130/01 , FC8142/01 , FC8132/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9302/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC8620/03 , FC9236/03 , FC9222/02 , FC8204/01 , FC8256/01 , FC9264/01 , FC9074/01 , FC8390/02 , FC8738/01 , FC9202/01 , FC9262/01 , FC9256/01 , FC9170/01 , FC9232/01 , FC9210/01 , FC8734/01 , FC8210/01 , FC8260/01 , FC9150/01 , FC6050/03 , FC9222/01 , FC6048/01 , FC9160/01 , FC8602/01 , FC9060/01 , FC9171/01 , FC8712/01 , FC8716/01 , FC8390/01 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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