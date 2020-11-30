Philips Elektrikli Süpürgenizin modelini ve seri numarasını bulmak için lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin.
Philips Elektrikli Süpürgemin seri numarası nerededir?
Philips Elektrikli Süpürgenizin model ve seri numarası
Philips Elektrikli Süpürgenizin doğru modelini ve seri numarasını önceden yazmanızı öneririz.
Model numarası ve seri numarası bilgileri plakanın üzerinde bulunabilir. Sahip olduğunuz modele bağlı olarak, model plakası Philips Elektrikli Süpürgenizin alt kısmında, toz bölmesinin altında, elektrikli el süpürgesinin arkasında veya cihazın su haznesinin arkasında bulunur (Aşağıdaki resimlerde örnekleri bulabilirsiniz).
Çoğu durumda model numarası sol üst köşede yer alır. FC harflerinin ardından gelen dört rakamdan oluşur. Ör. FC7080/xx.
Seri numarası sağ alt köşede yer alır ve dört rakamdan oluşur: İlk iki rakam yılı, son iki rakam ise hafta sayısını belirtir. Ör.: 1850, 1734. Bazı durumlarda, seri numarasının önünde S/N harfleri basılıdır.