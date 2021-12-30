Philips Elektrikli Süpürgenizin model ve seri numarası

Philips Elektrikli Süpürgenizin model numarası ve seri numarası bilgileri plakanın üzerinde bulunabilir. Sahip olduğunuz modele bağlı olarak model plakası

- elektrikli süpürgenin alt kısmında,

- toz bölmesinin altında,

- tutma sapının arkasında veya

- cihazın su haznesinin arkasında bulunur.



Model numarası çoğunlukla sol üst köşede yer alır. İki büyük harfle başlar ve bunun ardından dört rakam gelir. FC9192/xx veya XW9385/xx buna örnektir.



Seri numarası çoğunlukla sağ alt köşede bulunur. Dört basamaktan oluşur. İlk iki basamak yılı, ikinci iki basamak ise hafta numarasını belirtir. 1850 veya 1734 buna örnektir. Bazı durumlarda, seri numarasının önünde S/N harfleri basılıdır.

