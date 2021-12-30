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    Philips Elektrikli Süpürgemin model ve seri numarası nerededir?

    Philips Elektrikli Süpürgenizin modelini ve seri numarasını bulmak için lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin.

    Philips Elektrikli Süpürgenizin model ve seri numarası

    Philips Elektrikli Süpürgenizin model numarası ve seri numarası bilgileri plakanın üzerinde bulunabilir. Sahip olduğunuz modele bağlı olarak model plakası
    -    elektrikli süpürgenin alt kısmında,
    -    toz bölmesinin altında,
    -    tutma sapının arkasında veya
    -    cihazın su haznesinin arkasında bulunur.

    Model numarası çoğunlukla sol üst köşede yer alır. İki büyük harfle başlar ve bunun ardından dört rakam gelir. FC9192/xx veya XW9385/xx buna örnektir. 

    Seri numarası çoğunlukla sağ alt köşede bulunur. Dört basamaktan oluşur. İlk iki basamak yılı, ikinci iki basamak ise hafta numarasını belirtir. 1850 veya 1734 buna örnektir. Bazı durumlarda, seri numarasının önünde S/N harfleri basılıdır.
     
    Cihazınızın model numarası ve seri numarası

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8049/01 , FC9729/09 , FC8202/01 , FC9067/01 , FC9066/01 , FC9064/01 , FC9062/03 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8608/05 , FC8608/04 , FC8608/03 , FC8608/02 , FC8608/01 , FC8607/01 , FC8606/03 , FC8606/02 , FC8606/01 , FC8604/01 , FC8601/04 , FC8601/03 , FC8601/02 , FC8600/01 , FC8254/01 , XD3110/09 , FC9330/09 , FC6724/01 , XB2142/07 , XB9125/07 , XB9185/07 , XB9155/07 , XB9145/07 , XC7043/01 , XC8043/01 , XC8147/01 , FC9750/07 , FC9751/07 , FC9926/07 , FC9925/07 , FC8781/07 , FC8785/07 , FC9929/07 , FC9931/07 , FC9928/07 , FC9934/07 , FC6823/01 , FC9728/01 , FC8293/01 , FC8294/01 , FC9331/07 , FC9350/62 , FC9932/07 , FC9332/07 , FC9351/01 , FC8955/09 , FC9532/09 , FC8670/01 , FC9323/07 , FC9912/61 , FC9924/07 , FC9923/07 , FC9919/07 , FC8371/09 , FC8383/01 , FC8085/61 , FC8770/91 , FC8632/02 , FC6150/61 , FC6152/61 , FC8458/91 , FC8478/91 , FC9712/01 , FC9911/01 , FC9912/01 , FC8721/09 , FC9724/09 , FC9721/09 , FC9521/09 , FC8727/09 , FC8726/09 , FC8475/01 , FC8654/01 , FC7025/01 , FC7028/01 , FC6162/02 , FC8632/01 , FC9238/01 , FC8657/01 , FC8633/01 , FC8470/01 , FC8471/61 , FC8631/01 , FC7020/01 , FC9182/01 , FC9194/01 , FC9192/01 , FC8760/61 , FC9190/01 , FC8769/01 , FC8802/01 , FC8950/01 , FC8444/61 , FC6140/01 , FC6161/04 , FC6161/03 , FC6148/01 , FC6142/01 , FC8450/01 , FC8760/01 , FC8455/01 , FC8454/61 , FC8452/61 , FC8452/01 , FC8450/61 , FC9170/07 , FC8147/01 , FC8148/01 , FC9195/01 , FC8451/61 , FC8766/01 , FC8761/01 , FC8454/01 , FC7070/01 , FC8732/01 , FC9062/01 , FC9071/01 , FC9205/01 , FC9225/01 , FC9302/02 , FC9310/01 , FC8136/01 , FC6843/02 , FC8280/01 , FC9081/01 , FC8230/01 , FC8130/01 , FC8142/01 , FC8132/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9302/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC8620/03 , FC9236/03 , FC9222/02 , FC8204/01 , FC8256/01 , FC9264/01 , FC9074/01 , FC8390/02 , FC8738/01 , FC9202/01 , FC9262/01 , FC9256/01 , FC9170/01 , FC9232/01 , FC9210/01 , FC8440/01 , FC8445/01 , FC8734/01 , FC8210/01 , FC8260/01 , FC9150/01 , FC6843/01 , FC6050/03 , FC9222/01 , FC6048/01 , FC9160/01 , FC8602/01 , FC9060/01 , FC9171/01 , FC8712/01 , FC8716/01 , FC8390/01 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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