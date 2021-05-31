OneBlade'inizi açın ve ılık su ile yıkayın.

Aparatların daha derinlemesine temizlenmesi gerekiyorsa OneBlade'i kapatın, aparatlarını çıkarın ve ayrıca yıkayın.

Aparatları kurumaya bırakın. Bıçağınıza zarar verebileceği için bıçağı havlu veya peçeteyle kurulamayın ve lavabo ya da sert bir yüzeye vurmayın.