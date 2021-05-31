Philips OneBlade'in temizlenmesi ve bakımı son derece kolaydır. Philips OneBlade'inizi temizlemek için aşağıdaki basit talimatlarımızı izleyin.
Philips OneBlade'imi nasıl temizlerim?
Philips OneBlade için temizleme talimatları
Her kullanımdan sonra OneBlade'de biriken kılları üfleyerek temizleyin.
OneBlade'inizi açın ve ılık su ile yıkayın.
Aparatların daha derinlemesine temizlenmesi gerekiyorsa OneBlade'i kapatın, aparatlarını çıkarın ve ayrıca yıkayın.
Aparatları kurumaya bırakın. Bıçağınıza zarar verebileceği için bıçağı havlu veya peçeteyle kurulamayın ve lavabo ya da sert bir yüzeye vurmayın.
Philips OneBlade'inizin kullanılması, temizlenmesi ve bakımı hakkında daha fazla bilgi almak için dijital kullanım kılavuzuna başvurun veya bizimle iletişime geçin.