Multigroom series 700016'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut
MG7736/15
Philips Burun Kılı Alma Makinem çalışmıyor
Philips Burun Kılı Alma Makinesi burun, kulak ve kaş kıllarını rahatça düzelten çok işlevli bir cihazdır. Bazı modeller, çift taraflı kesme elemanına sahip kesme başlığı ile birlikte gelir ve bıçaklar, ciltle doğrudan temas etmemeleri için koruyucu bir muhafazanın içine yerleştirilir. Bu tasarım, kılları güven içinde düzeltip kısaltmanızı sağlayarak kesik veya kıl çekme riski olmadan temiz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Kaşları düzeltirken her zaman kaş tarağını düzeltme başlığına takmanızı öneririz. Bu, kılları istediğiniz uzunlukta düzeltmenizi sağlar.
Makinenin nasıl kullanıldığını görmek için bu videoyu izleyin. Daha ayrıntılı sorun giderme talimatları için aşağıdaki bölümlere bakın.
Pil kapasitesini kontrol etme
Philips Burun Kılı Alma Makineniz, pili bittiğinde çalışmayı durdurabilir. Bunu doğrulamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
Burun kılı alma makinenizi kapatın.
Düzeltme başlığını çıkarın ve makineyi açın.
Motor çalışıyor ve pim dönüyor mu? Bunlar olmuyorsa makinenin pili bitmiştir.
Başlığı burun kılı alma makinesine tekrar takın ve makineyi şarj edin.
Bakım setinizi şarj ederken daima birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Ayrıntılı şarj talimatları için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun.
Tek kullanımlık pillerle çalışan makineler Burun kılı alma makineniz tek kullanımlık AA pillerle çalışıyorsa pilleri değiştirmeniz gerekebilir. Bu sorunu çözmek için pili yenisiyle değiştirin. Pili değiştirirken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.
Kesme ünitesi tıkanmıştır
Philips Burun Kılı Alma Makinenizin şarj olduğunu doğruladığınız halde hala çalışmıyorsa bunun nedeni makinenin kirlenmiş ve kesme ünitesinin tıkanmış olması olabilir. En iyi performansı almak için burun kılı alma makinenizi her kullanımdan sonra temizlemenizi öneririz.
Aşağıdaki temizleme önerilerimizi uygulayın.
Burun kılı alma makinenizi açın ve makinenin düzeltme başlığını ılık su ile durulayın. Ardından cihazı tekrar kapatın.
Başlığı musluk suyunda yıkamak yeterli gelmezse bir bardak ılık su içinde birkaç dakika bekletin. Makinenin sapını suya daldırmayın. Bu, iç mekanizmaya zarar verebilir.
Bu işlemler sorunu gidermediyse burun kılı alma aparatını çıkarıp 8 saat boyunca ayrı olarak suda bekletin.
Dikkatlice sallayarak fazla suyu giderin ve makineyi kurumaya bırakın.
En iyi sonuçları elde etmek için burun kılı alma makinenizi her kullanımdan sonra temizleyin ve başlığını her altı ayda bir, bir damla dikiş makinesi yağıyla yağlayın.
Yukarıdaki önerileri denediğiniz halde burun kılı alma makineniz hala çalışmıyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Düzeltme uzunluğu
Burun kılı alma makinesini kullandıktan sonra kalan kıllar görmek normaldir. Kıllar, (partiküllerin vücuda girmesine izin vermeyen bir savunma sistemi olarak) güvenli ve rahat bir koruma sağlamaya devam edecekleri şekilde kısaltılır. Makineyi kullanırken düzeltme başlığını döndürerek kesici elemanın bulunduğu tarafın kıla temas ettiğinden emin olun.
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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