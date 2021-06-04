Philips Burun Kılı Alma Makinesi burun, kulak ve kaş kıllarını rahatça düzelten çok işlevli bir cihazdır. Bazı modeller, çift taraflı kesme elemanına sahip kesme başlığı ile birlikte gelir ve bıçaklar, ciltle doğrudan temas etmemeleri için koruyucu bir muhafazanın içine yerleştirilir. Bu tasarım, kılları güven içinde düzeltip kısaltmanızı sağlayarak kesik veya kıl çekme riski olmadan temiz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Kaşları düzeltirken her zaman kaş tarağını düzeltme başlığına takmanızı öneririz. Bu, kılları istediğiniz uzunlukta düzeltmenizi sağlar.

Makinenin nasıl kullanıldığını görmek için bu videoyu izleyin. Daha ayrıntılı sorun giderme talimatları için aşağıdaki bölümlere bakın.