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Diş fırçamın gövdesi ile fırça başlığı arasında neden boşluk var?
Fırça başlığı ile diş fırçasının gövdesi arasında küçük bir boşluk kalması normal ve gereklidir. Fırça başlığı, doğru miktarda titreşim oluşturmak üzere hareket edebilmelidir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX3601/01 , HX6870/47 , HX9379/89 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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