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Sonicare diş fırçamın pili ne kadar dayanmalıdır?

Sonicare diş fırçanızın pil ömrü, ne sıklıkta ve ne kadar süre fırçaladığınıza bağlıdır. Günde iki kez iki dakikalık fırçalama seansına göre pil, tam şarjla en az iki ila üç hafta dayanır. Diş fırçanızın piliyle ilgili sorun yaşıyorsanız garanti kapsamında değişim başlatmak için lütfen bu bağlantıya tıklayın.  

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX3671/13 , HX3651/12 , HX3673/14 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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