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Philips Destek

Sonicare şarj cihazımı diğer diş fırçalarıyla kullanabilir miyim?

Philips Sonicare diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullanmanızı öneririz. Bazı şarj cihazı modelleri de birbirinin yerine kullanılabilir. Sonicare diş fırçanıza uygun çeşitli şarj cihazı türlerini aşağıda görebilirsiniz.

Not: Çin'de yaşıyorsanız ve diş fırçanızı 1 Eylül 2024 tarihinden önce satın aldıysanız destek için lütfen 4008 800 008 numaralı telefonu arayın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7108/03 , HX7411/02 , HX7400/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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