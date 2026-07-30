Philips Destek Sonicare şarj cihazımı diğer diş fırçalarıyla kullanabilir miyim?

Philips Sonicare diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullanmanızı öneririz. Bazı şarj cihazı modelleri de birbirinin yerine kullanılabilir. Sonicare diş fırçanıza uygun çeşitli şarj cihazı türlerini aşağıda görebilirsiniz.



Not: Çin'de yaşıyorsanız ve diş fırçanızı 1 Eylül 2024 tarihinden önce satın aldıysanız destek için lütfen 4008 800 008 numaralı telefonu arayın.

Standart Şarj Cihazı Gövdelerinin tabanında bir delik bulunan tüm Sonicare diş fırçaları, tabanında sabit bir pim bulunan şarj cihazlarımız ile kullanıma uygundur.

Not: DiamondClean ve Prestige serilerinde bu şarj cihazı kullanılamaz.

Model kimlikleri şunlardır: 9900 Prestige Şarj Cihazı 9900 Prestige şarj cihazı, şarj tabanı ve şarj standı ile birlikte gelir.

Standı tabanın üzerine yerleştirin. Ardından, diş fırçası gövdesini standa yerleştirin.

Şarj cihazı tabanında, rengine bağlı olarak CBB1001 veya CBB2001 model numarası bulunur.

DiamondClean, DiamondClean Smart ve DiamondClean 9000 Şarj Cihazları DiamondClean ve DiamondClean Smart şarj cihazlarının görünümü benzerdir ancak yalnızca birlikte geldikleri diş fırçasıyla çalışırlar. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın ve şarj cihazının alt kısmındaki kodun diş fırçası gövdesinin alt kısmındaki kodla uyumlu olduğunu doğrulayın.

Şarjlı diş fırçası modeli Gövdenin altındaki kod Şarj cihazının altındaki kod DiamondClean HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W HX9100 DiamondClean Smart HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001 DiamondClean 9000 HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

