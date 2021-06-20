DiamondClean ve DiamondClean Smart şarj cihazları birbirlerinin yerine veya diğer Philips Sonicare diş fırçası saplarıyla kullanılamaz. Saptaki şarj ışığı yanıp sönse bile cihaz düzgün şekilde şarj edilmez. Her zaman Philips Sonicare DiamondClean ve DiamondClean Smart diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullanmanızı öneririz.



Şarj cihazları birbirine benziyor olabilir. Doğru şarj cihazını kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki tabloya bakın. Her bir kol, yalnızca kol kodu kimliğinin altındaki şarj cihazı tabanıyla uyumludur.

Gövde Adı DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Gövdenin altındaki kod HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Şarj cihazı tabanının altındaki kod HX9100 Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Tür: CBA5001, CBA4001