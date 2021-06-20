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    HX6870/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

    HX6870/47

    Philips Sonicare şarj cihazım diğer modellerle kullanılır mı?

    Philips Sonicare şarj cihazları, cihazla eşleşen diş fırçası sapına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bazı modellerde şarj cihazları birbirlerinin yerine kullanılabilir. Şarj cihazınızın diğer Philips Sonicare diş fırçalarıyla uyumluluğuna aşağıdan bakabilirsiniz.

    Diğer modellerle kullanılabilen Philips Sonicare şarj cihazları

    Aşağıda diğer şarj cihazlarıyla uyumlu Philips Sonicare diş fırçalarının bir listesi verilmiştir:
    • DailyClean diş fırçası
    • Elite diş fırçası
    • EasyClean diş fırçası
    • Essence+ diş fırçası
    • ExpertClean diş fırçası
    • ExpertResults diş fırçası
    • FlexCare Platinum Connected diş fırçası
    • FlexCare Platinum diş fırçası
    • FlexCare+ diş fırçası
    • FlexCare diş fırçası
    • HealthyWhite diş fırçası
    • HealthyWhite+ diş fırçası
    • ProtectiveClean diş fırçası
    • 2 Series Plaque Removal diş fırçası
    • 3 Series Gum Health diş fırçası
    • Sonicare for Kids
    • kullanırken rahatsızlık hissediyorum

    DiamondClean ve DiamondClean Smart şarj cihazları

    DiamondClean ve DiamondClean Smart şarj cihazları birbirlerinin yerine veya diğer Philips Sonicare diş fırçası saplarıyla kullanılamaz. Saptaki şarj ışığı yanıp sönse bile cihaz düzgün şekilde şarj edilmez. Her zaman Philips Sonicare DiamondClean ve DiamondClean Smart diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullanmanızı öneririz.

    Şarj cihazları birbirine benziyor olabilir. Doğru şarj cihazını kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki tabloya bakın.  Her bir kol, yalnızca kol kodu kimliğinin altındaki şarj cihazı tabanıyla uyumludur. 
    Gövde AdıDiamondCleanDiamondClean SmartDiamondClean 9000
    Gövdenin altındaki kodHX93, HX934, HX935, HX936, HX937HX992, HX993HX991
    Şarj cihazı tabanının altındaki kodHX9100Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001Tür: CBA5001, CBA4001

    Sorun giderme

    Gürültü (1)
    Cihaz (2)
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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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