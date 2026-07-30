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Sonicare diş fırçamı nasıl şarj edebilirim?

Aşağıdaki talimatlar yardımcı olmuyorsa yeni bir cihaz edinmenizi sağlayabilmemiz için lütfen çevrimiçi garanti talebi göndermek üzere bizimle iletişime geçin veya buraya tıklayın. Tüm Sonicare diş fırçaları ve ağız duşları 2 yıllık garanti ile birlikte gelir. 

Modelinize bağlı olarak Philips Sonicare diş fırçanızı farklı şekillerde şarj edebilirsiniz. Diş fırçanızla birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Tüm Sonicare şarj cihazları diğerleriyle uyumlu değildir. Şarj cihazı, duvar adaptörü (dahil değildir) gerektiren bir USB-A konektörü olabilir.

Diş fırçanızı şarj etmeye yönelik aşağıdaki talimatları okuyun. 
  1. Şarj cihazını prize takın.
  2. Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin.
  3. Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için yanıp sönmeye* başlar. Tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur ve bu işlem 24 saat kadar sürebilir. 
Diş fırçanızı fırçalama işlemleri arasında fişe takılı bir şarj cihazında bırakabilirsiniz; bu durum pil ömrünü etkilemez. 

*Not: DailyClean 1100'de pil göstergesi ışığı yoktur.
 

Sonicare Standart Şarj Cihazı

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7108/03 , HX7411/02 , HX7400/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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