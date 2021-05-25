Philips Sonicare Diş Fırçamı nasıl şarj ederim?
Sahip olduğunuz modele göre Philips Sonicare Diş Fırçanızı farklı şekillerde şarj edebilirsiniz. Sonicare şarj cihazlarının hepsi tüm diş fırçalarıyla uyumlu olmadığından her zaman diş fırçanızla birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın. Philips Sonicare Diş Fırçanızı nasıl şarj edeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bölümü okuyun.
Philips Sonicare Diş Fırçanızı standart bir şarj cihazıyla şarj etme
Şu talimatları uygulayın:
*Not: DailyClean 1100'de pil ışığı göstergesi YOKTUR.
- Şarj cihazını çalışan bir prize takın
- Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin
- Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu göstermek için yanıp sönmeye başlar* ve diş fırçanız tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur. Bu, 24 saat kadar sürebilir.
*Not: DailyClean 1100'de pil ışığı göstergesi YOKTUR.
Sonicare Diş Fırçanızı şarj bardağı ile şarj etme
Diş fırçanızı şarj bardağı veya şarj standıyla şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
*Tüm şarj bardağı şarj cihazları, şarj bardağıyla birlikte verilen gövdelerle uyumlu değildir. Diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
- Diş fırçası gövdesini şarj bardağına veya standına yerleştirin ve sonrasında şarj tabanına yerleştirin
- Şarj tabanını bir prize takın
- Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar
*Tüm şarj bardağı şarj cihazları, şarj bardağıyla birlikte verilen gövdelerle uyumlu değildir. Diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
Sonicare Diş Fırçanızı seyahat kutusu ile şarj etme
Diş fırçanızı seyahat kutusuyla şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. Diş fırçanız tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur. Bu, 24 saat kadar sürebilir.
- Gövdeyi seyahat kutusuna yerleştirin
- Seyahat kutusuyla birlikte gelen mini USB kablosunu, USB adaptörüne veya bir dizüstü bilgisayara bağlayın
Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. Diş fırçanız tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur. Bu, 24 saat kadar sürebilir.
Sonicare Diş Fırçanızı şarj pedi ile şarj etme
Diş fırçanızı kablosuz şarj pedi ile şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
- USB kablosunu adaptöre, adaptörü ise çalışan bir prize takın
- Diş fırçası gövdesini, şarj pedinin yüksek yüzeyine yerleştirin
- Şarj pedi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için uyarı sesi çıkarır ve pil göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar
- Pil göstergesi yanıp sönmeyi durdurup sabit beyaz renkte yandığında diş fırçanız tamamen şarj olmuş demektir