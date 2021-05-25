Sahip olduğunuz modele göre Philips Sonicare Diş Fırçanızı farklı şekillerde şarj edebilirsiniz. Sonicare şarj cihazlarının hepsi tüm diş fırçalarıyla uyumlu olmadığından her zaman diş fırçanızla birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın. Philips Sonicare Diş Fırçanızı nasıl şarj edeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bölümü okuyun.