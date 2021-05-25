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    HX6870/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

    HX6870/47

    Philips Sonicare Diş Fırçamı nasıl şarj ederim?

    Sahip olduğunuz modele göre Philips Sonicare Diş Fırçanızı farklı şekillerde şarj edebilirsiniz. Sonicare şarj cihazlarının hepsi tüm diş fırçalarıyla uyumlu olmadığından her zaman diş fırçanızla birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın. Philips Sonicare Diş Fırçanızı nasıl şarj edeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bölümü okuyun.

    Philips Sonicare Diş Fırçanızı standart bir şarj cihazıyla şarj etme

    Şu talimatları uygulayın:
    1. Şarj cihazını çalışan bir prize takın
    2. Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin
    3. Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu göstermek için yanıp sönmeye başlar* ve diş fırçanız tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur. Bu, 24 saat kadar sürebilir.
    Philips Sonicare Diş Fırçasını kullanım sonrasında her zaman prize takılı bir şarj cihazında bırakabilirsiniz. Bu, diş fırçanızın pil ömrünü etkilemez.

    *Not: DailyClean 1100'de pil ışığı göstergesi YOKTUR.
    philips sonicare diş fırçası nasıl şarj edilir

    Sonicare Diş Fırçanızı şarj bardağı ile şarj etme

    Diş fırçanızı şarj bardağı veya şarj standıyla şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
    1. Diş fırçası gövdesini şarj bardağına veya standına yerleştirin ve sonrasında şarj tabanına yerleştirin
    2. Şarj tabanını bir prize takın
    3. Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar
    Pil göstergesi* yanıp sönmeyi durdurduğunda diş fırçanız tamamen şarj olmuş demektir. Diş fırçanızın tamamen şarj olması 24 saate kadar sürebilir.

    *Tüm şarj bardağı şarj cihazları, şarj bardağıyla birlikte verilen gövdelerle uyumlu değildir.  Diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. 
     
    Diamondclean smart şarj bardağı ile nasıl şarj edilir

    Sonicare Diş Fırçanızı seyahat kutusu ile şarj etme

    Diş fırçanızı seyahat kutusuyla şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
    1. Gövdeyi seyahat kutusuna yerleştirin
    2. Seyahat kutusuyla birlikte gelen mini USB kablosunu, USB adaptörüne veya bir dizüstü bilgisayara bağlayın
    Bazı modellerde, seyahat kutusunun alt kısmında yer alan dahili USB kablosu bulunur.

    Pil göstergesi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için beyaz veya yeşil renkte yanıp sönmeye başlar. Diş fırçanız tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur. Bu, 24 saat kadar sürebilir.
    Diamondclean smart seyahat kutusu ile nasıl şarj edilir

    Sonicare Diş Fırçanızı şarj pedi ile şarj etme

    Diş fırçanızı kablosuz şarj pedi ile şarj etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
    1. USB kablosunu adaptöre, adaptörü ise çalışan bir prize takın
    2. Diş fırçası gövdesini, şarj pedinin yüksek yüzeyine yerleştirin
    3. Şarj pedi, diş fırçanızın şarj olduğunu belirtmek için uyarı sesi çıkarır ve pil göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar
    4. Pil göstergesi yanıp sönmeyi durdurup sabit beyaz renkte yandığında diş fırçanız tamamen şarj olmuş demektir
    Ayrıntılı talimatlar için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun. 
    Diamondclean şarj pedi ile nasıl şarj edilir

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