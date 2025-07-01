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Philips Destek

Philips Avent biberonlar ve parçaları neyden yapılmıştır?

Philips Avent biberonlar BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir. Biberonlar polipropilen, polietersülfon veya polifenilsülfondan yapılmıştır.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF560/61 , SCF560/62 , SCF563/61 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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