Philips Avent biberonlar ve parçaları neyden yapılmıştır?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips Avent biberonlar BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir. Biberonlar polipropilen, polietersülfon veya polifenilsülfondan yapılmıştır.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF560/61 , SCF560/62 , SCF563/61 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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