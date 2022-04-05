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    Wings for Life World Run x Philips spor kulaklıklar

    Wings for Life World Run 2023 için kaydolun
    wings for life world run

    Philips spor kulaklıkları, Wings for Life World Run'ın gururlu ortağı. 


    Küresel kulaklık ortağı olarak, herkesin spordan daha fazla keyif almasını teşvik ederek amatör sporculara neşe getirmek istiyoruz. Ayrıca omurilik yaralanmaları için bir tedavi bulma yolundaki bu önemli çabayı desteklemekten gurur duyuyoruz.

    WfLWR hakkında daha fazla bilgi edinin

    2023'te bizimle beraber koşuya katılın:

    Wings for Life World Run 2023 için kaydolun
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    Wings for Life World Run

    Hikayesi nedir?


    Aynı anda dünyanın her yerinden binlerce insanla birlikte koşacaksınız. Yakalama Aracı sizi geçene kadar koşabildiğiniz kadar uzağa koşarsınız. Ayrıca tüm bu eforu sadece kendiniz için değil, iyi bir amaç için harcarsınız. Giriş ücretinizin %100'ü omurilik araştırmasına gider ve omurilik yaralanmaları için bir tedavi bulunmasına yardımcı olur.

    Düzenli bir koşucu, tekerlekli sandalyeli bir yarışçı veya haftada bir koşu yapan amatör bir koşucu musunuz? Şık bir elbise mi giymek istersiniz, yoksa Yakalama Aracına ciddi bir mücadele sunmayı mı planlıyorsunuz? Mükemmel! Wings for Life World Run'a herkes davetlidir! Koşamayanlar için birlikte koşuyoruz.

    Wings for Life World Run Flagship Run

    2022'de...

     165 ülkede

     192 ülkeden

    161.892 katılımcı

    Wings for Life World Run 2022 x Philips spor kulaklıklar

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    WfLWR 2022'den daha fazla fotoğraf görmek için kaydırın

    Nasıl Katılırım?

    app run - telefon ekranı
    Wings for Life World Run Flagship Run

    GO hareketine katılın


    Diğer Philips kulaklık hayranlarıyla koşun ve koşunun geleceğini tanıtın.

    #GOmovement

    A6606 giyen koşucu kadın

    Instagram'da @fiercetobe

    A6606 giyen koşucu kadın

    Instagram'da @finau.running

    Philips A6606 kemik iletimli bluetooth kulaklık takan kadın

    Instagram'da @elsvisser_

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    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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