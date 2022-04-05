Wings for Life World Run x Philips spor kulaklıklar



Aynı anda dünyanın her yerinden binlerce insanla birlikte koşacaksınız. Yakalama Aracı sizi geçene kadar koşabildiğiniz kadar uzağa koşarsınız. Ayrıca tüm bu eforu sadece kendiniz için değil, iyi bir amaç için harcarsınız. Giriş ücretinizin %100'ü omurilik araştırmasına gider ve omurilik yaralanmaları için bir tedavi bulunmasına yardımcı olur.