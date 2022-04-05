Wings for Life World Run x Philips spor kulaklıklar

Philips spor kulaklıkları, Wings for Life World Run'ın gururlu ortağı.
Küresel kulaklık ortağı olarak, herkesin spordan daha fazla keyif almasını teşvik ederek amatör sporculara neşe getirmek istiyoruz. Ayrıca omurilik yaralanmaları için bir tedavi bulma yolundaki bu önemli çabayı desteklemekten gurur duyuyoruz.
Aynı anda dünyanın her yerinden binlerce insanla birlikte koşacaksınız. Yakalama Aracı sizi geçene kadar koşabildiğiniz kadar uzağa koşarsınız. Ayrıca tüm bu eforu sadece kendiniz için değil, iyi bir amaç için harcarsınız. Giriş ücretinizin %100'ü omurilik araştırmasına gider ve omurilik yaralanmaları için bir tedavi bulunmasına yardımcı olur.
Düzenli bir koşucu, tekerlekli sandalyeli bir yarışçı veya haftada bir koşu yapan amatör bir koşucu musunuz? Şık bir elbise mi giymek istersiniz, yoksa Yakalama Aracına ciddi bir mücadele sunmayı mı planlıyorsunuz? Mükemmel! Wings for Life World Run'a herkes davetlidir! Koşamayanlar için birlikte koşuyoruz.
2022'de...
165 ülkede
192 ülkeden
161.892 katılımcı
Wings for Life World Run 2022 x Philips spor kulaklıklar
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GO hareketine katılın
Diğer Philips kulaklık hayranlarıyla koşun ve koşunun geleceğini tanıtın.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.