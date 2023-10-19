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    Philips TV'nizi kaydettirin

    TV'nizi kaydettirin

     

    Yeni TV'nizi kaydetmek için ücretsiz "My Philips" hesabınızı oluşturun. TV'nizi kaydettikten sonra yeni güncellemeler çıktığında size haber vereceğiz.

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    Yazılım Güncellemeleri

    Yazılım güncellemeleri

     

    Philips TV'nizin performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

    Güncellemeleri bulun
    Destek Platformu

    Destek platformu

     

    Her türlü teknik sorunu ve ayarı çözmenin en hızlı yolu, Philips TV sorun giderme rehberine bakmaktır. TV'nizi en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.

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    Bize ulaşın

    Bize ulaşın 

     

    Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips TV'nizi satın alırken tavsiye ister TV'nizi kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.

    Philips ile iletişim

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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