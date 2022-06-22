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    Pratik Ev Ses Sistemi

    Pratik
    ev ses sistemi

    Kutusundan çıkarın. Bağlayın. Keyfini çıkarın.

    DTS Play-Fi® sistemini keşfedin
    Tüm eviniz senkronize

    Tüm eviniz, senkronize


    TV'nizi evinizdeki uyumlu soundbar ve hoparlörlerle eşleştirin. Yüksek kalite ve mükemmel senkronizasyonda kusursuz, çoklu oda sesinin keyfini çıkarın.

    DTS Play-Fi özellikli Philips TV

    Kutusundan çıkarın. Bağlayın. Keyfini çıkarın.

     

    Cihazlarınızı ambalajından çıkarın. Wi-Fi üzerinden bağlanın. Ardından her şeyi mobil cihazınızdan kontrol edin. Kablo yok. Karışıklık yok.

     

    Sinema sesi deneyimi

    Sinema sesi deneyimi

     

    Dolby Atmos SoundBar ile basit yayınları film gösterime dönüştürün. Sesin etrafınızı sardığını ve her ayrıntıyı tam olarak duyduğunuzu hissedin.

    Kablo yok, sınır yok

    Kablo yok. Sınır yok.

     

    Kablosuz hoparlörlerinizi nereye koyarsanız koyun, tamamen senkronize edilmiş güçlü sesi deneyimlersiniz. Arka kısımda LED'ler Ambilight TV'nize uyum sağlayarak odada lava lambası görüntüsü yaratır.

    Play-fi uygulamasını edinin

    Uygulamayı edinin


    Doğrudan telefonunuzdan akış gerçekleştirin. Veya TV'nizi herhangi bir odadaki hoparlörlere bağlayın. Böylece mutfakta çay molası vermeniz, aksiyona da mola vereceğimiz
    anlamına gelmez.

    Android için Play-Fi'ı indirin

    Google Play

    iOS için Play-Fi'ı indirin

    App Store

    Özel gösterim

    Özel gösterim ister misiniz?

     

    Başkalarını rahatsız etmeden izlediğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Kendi kişisel izleme alanınızı yaratmak için uyumlu kulaklıkları eşleştirin.

    Chromecast uyumlu

    Chromecast

     

    Fotoğraf, müzik ve daha fazlasını doğrudan akıllı cihazınızdan Philips Smart TV'nize aktarın.

    Dahili ChromeCast özellikli Philips Smart TV

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    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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