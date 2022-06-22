TV'nizi evinizdeki uyumlu soundbar ve hoparlörlerle eşleştirin. Yüksek kalite ve mükemmel senkronizasyonda kusursuz, çoklu oda sesinin keyfini çıkarın.
Cihazlarınızı ambalajından çıkarın. Wi-Fi üzerinden bağlanın. Ardından her şeyi mobil cihazınızdan kontrol edin. Kablo yok. Karışıklık yok.
Cihazlarınızı ambalajından çıkarın. Wi-Fi üzerinden bağlanın. Ardından her şeyi mobil cihazınızdan kontrol edin. Kablo yok. Karışıklık yok.
Dolby Atmos SoundBar ile basit yayınları film gösterime dönüştürün. Sesin etrafınızı sardığını ve her ayrıntıyı tam olarak duyduğunuzu hissedin.
Dolby Atmos SoundBar ile basit yayınları film gösterime dönüştürün. Sesin etrafınızı sardığını ve her ayrıntıyı tam olarak duyduğunuzu hissedin.
Kablosuz hoparlörlerinizi nereye koyarsanız koyun, tamamen senkronize edilmiş güçlü sesi deneyimlersiniz. Arka kısımda LED'ler Ambilight TV'nize uyum sağlayarak odada lava lambası görüntüsü yaratır.
Kablosuz hoparlörlerinizi nereye koyarsanız koyun, tamamen senkronize edilmiş güçlü sesi deneyimlersiniz. Arka kısımda LED'ler Ambilight TV'nize uyum sağlayarak odada lava lambası görüntüsü yaratır.
Başkalarını rahatsız etmeden izlediğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Kendi kişisel izleme alanınızı yaratmak için uyumlu kulaklıkları eşleştirin.
Başkalarını rahatsız etmeden izlediğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Kendi kişisel izleme alanınızı yaratmak için uyumlu kulaklıkları eşleştirin.
Fotoğraf, müzik ve daha fazlasını doğrudan akıllı cihazınızdan Philips Smart TV'nize aktarın.
Fotoğraf, müzik ve daha fazlasını doğrudan akıllı cihazınızdan Philips Smart TV'nize aktarın.
65PUS8507/12
65PUS8807/12
TAFS1/10
TAB8507/10
TAW6205/10
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