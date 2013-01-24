Xbox'a yönelik tasarlanan Momentum ekran, gerçek konsol oyunu tutkunları için oyun deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. Ses uzmanları Bowers & Wilkins ile ses kalitesini bir üst düzeye çıkarırken yeni Ambiglow aydınlatma özelliği, daha etkileyici ve kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor.