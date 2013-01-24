Philips Momentum 55 inç
559M1RYV
Xbox'a yönelik tasarlanan Momentum ekran, gerçek konsol oyunu tutkunları için oyun deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. Ses uzmanları Bowers & Wilkins ile ses kalitesini bir üst düzeye çıkarırken yeni Ambiglow aydınlatma özelliği, daha etkileyici ve kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor.
Philips Momentum 55 inç
558M1RY
Bu Momentum ekran, efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins sayesinde üstün ses kalitesi sunar ve konsolda oyun oynama deneyiminizi üst düzeye çıkarır. Bu şık ve geniş ekranın sunduğu performansın tadını çıkarın. İdeal ses ve görsellerle oynadığınız oyunların keyfine varın.
Philips Momentum 27 inç
278M1R
Ambiglow'a sahip Momentum 4K UHD oyun monitörü ile oyun kalitenizi artırın. Düşük Veri Gecikmesi özelliği, akıcı bir oyun deneyimi sunar. HDR özelliği ise anı yakalayabilmeniz için ultra net ve canlı görüntü kalitesi sağlar.
Philips Momentum 43 inç
436M6VBPAB
Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar.