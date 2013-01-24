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    Oyun konsolu monitörleri

    Philips Momentum

    Konsol oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyoruz

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      Philips Momentum 55 - oyuncu monitörü

      Philips Momentum 55"

      558M1RY
      Bu Momentum ekran, efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins sayesinde üstün ses kalitesi sunar ve konsolda oyun oynama deneyiminizi üst düzeye çıkarır. Bu şık ve geniş ekranın sunduğu performansın tadını çıkarın. İdeal ses ve görsellerle oynadığınız oyunların keyfine varın.
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      Bowers & Wilkins Ürünü Ses

      Momentum, konsol oyunlarına yönelik ekranlar için yeni bir çığır açıcı adımdır


      Momentum serisi, kullanıcıları daha önce hiç tatmadıkları bir oyun deneyimine katılmaya davet ediyor. Konsolunuzu TV'ye bağlamanın geleneksel yolu yerine heyecan verici ve yüksek performanslı bir alternatif sunan bu monitörler, konsol oyuncularına en yeni ekran inovasyonlarını sunar.

      Anı Yakalayın

      Philips Momentum - Anı Yakalayın

      Yepyeni 558M1R aynı zamanda ses kalitesini de bir üst boyuta taşıyor. Bowers and Wilkins dahili ses sistemi ile oyunlarınızdaki hiçbir anı kaçırmamanız için nefes kesici bir ses deneyimi sunan bu monitör, konsol oyuncuları için özellikle tasarlanmış piyasadaki tek monitördür.

      Eksiksiz Momentum serisi

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        Momentum Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

        Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

        558M1RY/00

        • Momentum
        • 139,7 cm (55 inç)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Genel Derecelendirme 5/ 5
        (1)
        Philips Online Mağaza fiyatı
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        Momentum Ambiglow LCD monitör

        Ambiglow LCD monitör

        278M1R/00

        • Momentum
        • 68,6 cm (27 inç)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Genel Derecelendirme / 5
        Philips Online Mağaza fiyatı
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      • Hangisini alacağınızdan emin değil misiniz?
        Üç ürüne kadar seçim yapın ve ürünleri karşılaştırın!
        Momentum Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

        Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

        436M6VBPAB/00

        • Momentum
        • 43 (108 cm/42,51 inç diyag.)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Genel Derecelendirme 5/ 5
        (1)
        Philips Online Mağaza fiyatı
        Ürünü görüntüle
      • Hangisini alacağınızdan emin değil misiniz?
        Üç ürüne kadar seçim yapın ve ürünleri karşılaştırın!
        Momentum Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

        Ambiglow özellikli 4K HDR ekran

        326M6VJRMB/00

        • Momentum
        • 32 (80 cm / 31,5 inç diag.)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Genel Derecelendirme / 5
        Philips Online Mağaza fiyatı
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      Esports ile mükemmelliği destekleme


      Philips Momentum, yüksek kaliteli konsol deneyimi sunar. Esports'ta mükemmelliği ve üst düzey performansı desteklemek için dünyadaki en başarılı Esports takımlarıyla iş birliği yapıyoruz.
      G2 Esports
      G2 Esports
      Paris Saint Germain Esports
      Paris Saint Germain Esports
      Team Vitality
      Team Vitality

      Gerçekçi grafikler

      Nefes kesen 4K UHD çözünürlük, cerrahları kıskandıracak bir hassasiyet sunar. VESA DisplayHDR 1000 standardıyla uyumlulukları sayesinde 436M6VBPAB ve 558M1R; üstün parlaklık, derinlik ve nüansa sahip daha gerçekçi ve canlı görseller sunar.

      Kesintisiz aksiyon

      FreeSync, işlenen görüntülerin kare hızını ekranın yenileme hızıyla eşleştirirken; Düşük Veri Gecikmesi özelliği, daha hızlı görsel geri bildirim için cihazdan ekrana aktarım süresini kısaltır. Üstelik 558M1R, ekstra gerçekçi hareketler için 120 Hz yenileme hızına kadar çıkabilir.

      Sürükleyici eğlence deneyimi

      Ambiglow, ekranı büyüten ve eğlenceyi artıran bir sıcak ışık halesi yayar. Dahili bir işlemci, görüntü içeriğini analiz eder ve ışığın rengi ile parlaklığını görüntüyle eşleşecek şekilde sürekli olarak uyarlar.
      • Philips Momentum 43

        Philips Momentum 43"

        436M6VBPAB
        Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar.
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      • Philips Momentum 32

        Philips Momentum 32"

        326M6VJRMB
        Ambiglow özellikli Momentum 4K UHD, izleme deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkarır. Adaptive-sync ve düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı aksiyon içerikleri kusursuz görünür. DisplayHDR 600'ün ultra net ve canlı görüntü kalitesiyle anı yakalayın.
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      • Philips Momentum 27

        Philips Momentum 27"

        278M1R
        Ambiglow'a sahip Momentum 4K UHD oyun monitörü ile oyun kalitenizi artırın. Düşük Veri Gecikmesi özelliği, akıcı bir oyun deneyimi sunar. HDR özelliği ise anı yakalayabilmeniz için ultra net ve canlı görüntü kalitesi sağlar.
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      • Philips Momentum 55

        Philips Momentum 55"

        558M1RY
        Bu Momentum ekran, efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins sayesinde üstün ses kalitesi sunar ve konsolda oyun oynama deneyiminizi üst düzeye çıkarır. Bu şık ve geniş ekranın sunduğu performansın tadını çıkarın. İdeal ses ve görsellerle oynadığınız oyunların keyfine varın.
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