Bu Momentum ekran, efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins sayesinde üstün ses kalitesi sunar ve konsolda oyun oynama deneyiminizi üst düzeye çıkarır. Bu şık ve geniş ekranın sunduğu performansın tadını çıkarın. İdeal ses ve görsellerle oynadığınız oyunların keyfine varın.
Momentum, konsol oyunlarına yönelik ekranlar için yeni bir çığır açıcı adımdır
Momentum serisi, kullanıcıları daha önce hiç tatmadıkları bir oyun deneyimine katılmaya davet ediyor. Konsolunuzu TV'ye bağlamanın geleneksel yolu yerine heyecan verici ve yüksek performanslı bir alternatif sunan bu monitörler, konsol oyuncularına en yeni ekran inovasyonlarını sunar.
Anı Yakalayın
Yepyeni 558M1R aynı zamanda ses kalitesini de bir üst boyuta taşıyor. Bowers and Wilkins dahili ses sistemi ile oyunlarınızdaki hiçbir anı kaçırmamanız için nefes kesici bir ses deneyimi sunan bu monitör, konsol oyuncuları için özellikle tasarlanmış piyasadaki tek monitördür.
Nefes kesen 4K UHD çözünürlük, cerrahları kıskandıracak bir hassasiyet sunar. VESA DisplayHDR 1000 standardıyla uyumlulukları sayesinde 436M6VBPAB ve 558M1R; üstün parlaklık, derinlik ve nüansa sahip daha gerçekçi ve canlı görseller sunar.
Kesintisiz aksiyon
FreeSync, işlenen görüntülerin kare hızını ekranın yenileme hızıyla eşleştirirken; Düşük Veri Gecikmesi özelliği, daha hızlı görsel geri bildirim için cihazdan ekrana aktarım süresini kısaltır. Üstelik 558M1R, ekstra gerçekçi hareketler için 120 Hz yenileme hızına kadar çıkabilir.
Sürükleyici eğlence deneyimi
Ambiglow, ekranı büyüten ve eğlenceyi artıran bir sıcak ışık halesi yayar. Dahili bir işlemci, görüntü içeriğini analiz eder ve ışığın rengi ile parlaklığını görüntüyle eşleşecek şekilde sürekli olarak uyarlar.
Philips Momentum 43"
436M6VBPAB
Ambiglow aydınlatma özellikli yeni Momentum 4K HDR ekran, eğlence deneyiminizi yepyeni bir seviyeye çıkarır. DisplayHDR 1000 özellikli geniş UHD ekran, anı yaşamanızı sağlayacak son derece net ve canlı görüntüler sunar.
Ambiglow özellikli Momentum 4K UHD, izleme deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkarır. Adaptive-sync ve düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı aksiyon içerikleri kusursuz görünür. DisplayHDR 600'ün ultra net ve canlı görüntü kalitesiyle anı yakalayın.
Ambiglow'a sahip Momentum 4K UHD oyun monitörü ile oyun kalitenizi artırın. Düşük Veri Gecikmesi özelliği, akıcı bir oyun deneyimi sunar. HDR özelliği ise anı yakalayabilmeniz için ultra net ve canlı görüntü kalitesi sağlar.
Bu Momentum ekran, efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins sayesinde üstün ses kalitesi sunar ve konsolda oyun oynama deneyiminizi üst düzeye çıkarır. Bu şık ve geniş ekranın sunduğu performansın tadını çıkarın. İdeal ses ve görsellerle oynadığınız oyunların keyfine varın.