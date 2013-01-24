Momentum, konsol oyunlarına yönelik ekranlar için yeni bir çığır açıcı adımdır



Momentum serisi, kullanıcıları daha önce hiç tatmadıkları bir oyun deneyimine katılmaya davet ediyor. Konsolunuzu TV'ye bağlamanın geleneksel yolu yerine heyecan verici ve yüksek performanslı bir alternatif sunan bu monitörler, konsol oyuncularına en yeni ekran inovasyonlarını sunar.