Philips'in ödüllü monitörü, DisplayHDR 400 onaylı net 4K ve gerçekçi görseller sunar. Kolay bir kurulum için bağlantı noktaları, tek kablolu USB-C ve basit kablo yönetimi tasarımına sahiptir. SmartErgo taban, ergonomik ayarlar yapmanızı sağlar.