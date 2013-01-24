Ultra Geniş Renkli Kavisli LCD monitör. Sürükleyici deneyim.
328E1CA/00
32 inç kavisli E Line monitör, şık bir tasarımla son derece sürükleyici bir deneyim sunar. Ultra Geniş Renk ve Adaptive-Sync özelliklerine sahip ultra net 4K UHD ekran, görsellerinize hayat katar!
USB-C Bağlantı İstasyonlu LCD monitör. Her ayrıntısı düşünülmüş, eksiksiz tasarım.
279C9/00
Philips'in ödüllü monitörü, DisplayHDR 400 onaylı net 4K ve gerçekçi görseller sunar. Kolay bir kurulum için bağlantı noktaları, tek kablolu USB-C ve basit kablo yönetimi tasarımına sahiptir. SmartErgo taban, ergonomik ayarlar yapmanızı sağlar.
USB-C'li LCD monitör
Dikkat çeken sadelik
275E2FAE/00
Red Dot Tasarım Ödüllü monitör, ultra ince çerçevesiz ekranla net ve dikkat çeken QHD görseller sunar. Çok sayıda bağlantı noktasına ve tek kabloyla USB-C bağlantısına sahip tasarımın yanı sıra şık geometrik taban, sade bir kurulum imkanı sağlar.