Üstün enerji tasarruflu LCD monitör
272B1G/00
Üstün enerji tasarrufu
Çevre dostu Philips 27 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır.
Üstün enerji tasarruflu LCD monitör
242B1G/00
Üstün enerji tasarrufu
Çevre dostu Philips 24 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır