Çevre dostu monitörler serisi 272B1G/00

Üstün enerji tasarruflu LCD monitör

272B1G/00

Üstün enerji tasarrufu

Çevre dostu Philips 27 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır.
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Çevre dostu monitörler - 242B1G/00

Üstün enerji tasarruflu LCD monitör

242B1G/00

Üstün enerji tasarrufu

Çevre dostu Philips 24 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır
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