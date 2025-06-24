Çok yakında, günümüze uyarlanmış retro esintiler taşıyan ürünlerden oluşan bir seriden başlayarak üç parçalık bir ses koleksiyonu olan Century ile kutlama yapacağız. Daha sonra tekrar gelin, tüm yenilikleri açıklayacağız.
Retro. Ayrıca modern.
Geçmişin ikonlardan ilham alan retro seri, ultra uzun pil ömrü, akışa uygun Bluetooth ve rüzgar sesine meydan okuyan yapay zeka mikrofonlarıyla eskilerin tarzını günümüze taşır. Tamamen retro ve tamamen modern.
Lansmana kalan süre
0
güngün
0
saatsaat
0
dakikadakika
0
saniyesaniye
100 yıllık yenilik
Philips, 100 yıl önce ses dünyasına ilk adımını attı. 1927 yılında ilk radyosunu piyasaya sürdü ve 100 yıl boyunca kaset, boombox ve CD'yi bizlere kazandıran bir sürü yeniliğin altında imzası var. Şimdi de Century serisini sunuyor.
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.