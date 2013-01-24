Bu formun yalnızca gizlilikle ilgili taleplere yönelik olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu form aracılığıyla gönderilen genel müşteri hizmetleri soruları yanıtlanmayacaktır . Sorunuz gizlilikle ilgili değilse lütfen sorunuzu buraya gönderin: www.philips.com/support