Philips çalışanları, İK Portalında oturum açtıktan sonra İK ile iletişime geç > Bir talep gönder > Kişisel bilgilerim ve İK kayıtlarım > Kişisel bilgilerimi kontrol et seçeneğinden gizlilik haklarını kullanabilir
Philips çalışanları, İK Portalında oturum açtıktan sonra İK ile iletişime geç > Bir talep gönder > Kişisel bilgilerim ve İK kayıtlarım > Kişisel bilgilerimi kontrol et seçeneğinden gizlilik haklarını kullanabilir
MyPhilips hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hesabınızda oturum açın ve aşağıdaki adımları tamamlayın: www.philips.com/c-cs/myphilips
"Profil" kısmında "Hesabımı Sil" öğesini seçin. "Hesabımı Sil" sayfasına girdikten sonra "MyPhilips hesabımı sil" düğmesine tıklayın ve açılır pencerede "Tamam, devam et" düğmesine tıklayarak isteği onaylayın.
Pazarlama e-postalarımızın aboneliğinden çıkmak için lütfen Philips'ten aldığınız promosyon e-postasının altındaki "abonelikten çık" düğmesine tıklayın, böylece otomatik olarak aboneliğiniz iptal edilecektir.
Bu formun yalnızca gizlilikle ilgili taleplere yönelik olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu form aracılığıyla gönderilen genel müşteri hizmetleri soruları yanıtlanmayacaktır. Sorunuz gizlilikle ilgili değilse lütfen sorunuzu buraya gönderin: www.philips.com/support
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Philips çalışanları, İK Portalında oturum açtıktan sonra İK ile iletişime geç > Bir talep gönder > Kişisel bilgilerim ve İK kayıtlarım > Kişisel bilgilerimi kontrol et seçeneğinden gizlilik haklarını kullanabilir