- Yapay zeka ile kumaş tanıma, güçlü buhar ile hızlı kırışık giderme
- Sıfır yanık riski
- Hafif ütü
- Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
- 750 g'a kadar şok buhar
- 180 g/dk'ya kadar sürekli buhar gücü
- 5/5 kayma ve 5/5 çizilmeye dayanıklı taban
- Akıllı otomatik buhar
PerfectCare 9000 Serisi
4.999 TL ‘den baslayan fiyatlarla
Philips Online Mağaza fiyatı
PerfectCare Elite Plus
3.549 TL ‘den başlayan fiyatlarla
- Güçlü buhar ile zahmetsiz ve hızlı kırışıklık giderme
- Sıfır yanık riski
- Ultra hafif ütü
- Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
- 600 g'a kadar şok buhar
- 165 g/dk'ya kadar sürekli buhar gücü
- 5/5 kayma ve 4/5 çizilmeye dayanıklı taban
- Akıllı otomatik buhar
Philips Online Mağaza fiyatı
Önerilen perakende satış fiyatı: 3.549,99 TL
PerfectCare Expert Plus
2.249 TL ‘den başlayan fiyatlarla
- Güçlü buhar ile kırışıklıkları hızlıca giderme
- Sıfır yanık riski
- Ultra hafif ütü
- Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
- 520 g'a kadar şok buhar
- 120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar
- 5/5 kayma ve 4/5 çizilmeye dayanıklı taban
Philips Online Mağaza fiyatı
Önerilen perakende satış fiyatı: 2.249,99 TL