PerfectCare Compact Plus

PerfectCare 9000 Serisi
4.999 TL ‘den baslayan fiyatlarla

  • Yapay zeka ile kumaş tanıma, güçlü buhar ile hızlı kırışık giderme
  • Sıfır yanık riski
  • Hafif ütü
  • Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
  • 750 g'a kadar şok buhar
  • 180 g/dk'ya kadar sürekli buhar gücü
  • 5/5 kayma ve 5/5 çizilmeye dayanıklı taban
  • Akıllı otomatik buhar
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Philips Online Mağaza fiyatı
PerfectCare Elite Plus

PerfectCare Elite Plus
3.549 TL ‘den başlayan fiyatlarla

  • Güçlü buhar ile zahmetsiz ve hızlı kırışıklık giderme
  • Sıfır yanık riski
  • Ultra hafif ütü
  • Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
  • 600 g'a kadar şok buhar
  • 165 g/dk'ya kadar sürekli buhar gücü
  • 5/5 kayma ve 4/5 çizilmeye dayanıklı taban
  • Akıllı otomatik buhar
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Philips Online Mağaza fiyatı
Önerilen perakende satış fiyatı: 3.549,99 TL
PerfectCare Expert Plus

PerfectCare Expert Plus
2.249 TL ‘den başlayan fiyatlarla

  • Güçlü buhar ile kırışıklıkları hızlıca giderme
  • Sıfır yanık riski
  • Ultra hafif ütü
  • Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
  • 520 g'a kadar şok buhar
  • 120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar
  • 5/5 kayma ve 4/5 çizilmeye dayanıklı taban
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Philips Online Mağaza fiyatı
Önerilen perakende satış fiyatı: 2.249,99 TL